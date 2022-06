Sébastien Peytavie, élu en Dordogne, est le premier député français en fauteuil

Il est le premier député en fauteuil roulant à l'Assemblée Nationale. Sébastien Peytavie député de la quatrième circonscription de la Dordogne n'a jamais fait de son handicap un étendard. Au contraire même, il ne veut pas que l'on voit le fauteuil avant de voir l'homme politique qu'il est. Sa campagne électorale, il l'a menée comme n'importe quel candidat "ordinaire", sur les marchés, sur les pavés à la rencontre des habitants de la quatrième circonscription.

Champion de France de rugby et député

Ce dimanche 19 juin, lorsqu'il a appris sa victoire à l'issue du second tour, Sébastien Peytavie a rejoint ses proches. Son père est le premier à le prendre dans ses bras, très ému "c'est la plus belle fête des pères, c'est un être extraordinaire qui a toujours fait bouger les choses depuis qu'il est petit, c'est que du bonheur". Le nouveau député NUPES de la 4e circonscription est handicapé moteur depuis ses trois ans suite à une complication après une opération au cœur. Il a toujours voulu montrer que son handicap ne le définissait pas. Il s'est inscrit au rugby fauteuil, il est devenu champion de France avant de se lancer en politique et aujourd'hui en 2022, il est député.

"C'est quelqu'un qui ne lâchera rien"

Sébastien Peytavie est un exemple pour Ouiza, son amie depuis 12 ans. Elle l'a accompagné pendant toute sa campagne c'est un exemple "il s'est battu pour avoir cette situation et tout ça pour vous dire qu'il ne lâchera rien, c'est quelqu'un qui en veut". Le Sarladais ne veut pas faire du handicap son combat pour autant. Il ne veut pas être présenté comme "le député en fauteuil" et quand on lui demande comment il va faire pour accéder à son siège tout en haut de l'Assemblée Nationale, il répond par l'humour : "j'ai le mien de fauteuil que je déplace tout le temps mais on verra là bas comment ça se passe". Avec son nom de famille qui commence par la lettre P, son siège sera tout en haut de l'hémicycle qui ne possède pas d'ascenseur. Sébastien Peytavie déclare qu'il n'hésitera pas à demander des travaux, où alors il s'installera tout en bas, à côté des ministres.