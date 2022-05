Sécheresse : 10 départements ont dépassé le seuil d'alerte, le déficit de pluie atteint 35% en France

Depuis le début de l'année 2022, "les précipitations sont déficitaires de près de 35% sur le pays", alerte Météo France. En janvier et en mars, il était même d'environ 40%. La sécheresse touche 15 départements sur l'ensemble de la France métropolitaine, selon la dernière carte établie par le ministère de la Transition écologique ce dimanche. Dix d'entre eux ont dépassé le seuil d'alerte, comme la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Drôme ou encore le Vaucluse.

Dans le Vaucluse, le déficit pluviométrique est même de l'ordre de 70% depuis le début de l'année, "soit une perte cumulée de 100 mm", détaille la préfecture, qui a instauré des restrictions d'eau depuis le 22 avril. Il est par exemple interdit d'arroser les potagers entre 9h et 19h ou de laver sa voiture.

Or, cette sécheresse pourrait s'accentuer dans les jours à venir, puisque Météo France prévoit un épisode de forte chaleur et des conditions anticycloniques sur tout le territoire. "Les températures dépasseront partout les normales de saison, avec 25 à 28 °C dans la moitié nord, et quelques pointes flirtant avec les 30 °C, du Val-de-Loire à la Bourgogne, sans atteindre des niveaux record". La barre des 30°C devrait être dépassée entre la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Météo France rappelle que ce phénomène se répète puisque l'année précédente, 2021, a déjà été marquée par un déficit de pluviométrie.