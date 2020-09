Plus de 30 degrés attendus encore ce mercredi, et toujours pas de pluie à l'horizon en Côte-d'Or. Dans certaines communes du nord du département, on redoute le moment où l'eau viendra à manquer dans les robinets. Le maire de Baigneux-les-Juifs Didier Robin est notre invité.

Sécheresse : A Baigneux-les-Juifs, "on redoute qu'un jour en ouvrant le robinet, il n'y ait plus d'eau"

On le voit partout autour de nous, avec les prairies grillées, les feuilles des arbres qui brûlent sur place : cette sécheresse 2020 est déjà historique. Confirmation auprès de Didier Robin, agriculteur et maire de Baigneux-les-Juifs, 270 habitants dans le Châtillonnais.

"Il y a encore de l'eau dans la Seine, un tout petit filet. Mais le plus choquant ce sont les prairies qui à cette époque sont vertes normalement, là _on est à un stade paillasson_, on voit la terre. On a déjà connu des périodes de sécheresse, mais là c'est la troisième année, avec des faibles pluviométries l'hiver. Donc les nappes phréatiques ont du mal à se remplir."

Effet boule de neige

Didier Robin se pose des questions pour les semaines à venir. "Oh oui ! Ce qui est vraiment stressant tous les jours, c'est qu'un jour ou l'autre on ouvre le robinet, et qu'il n'y ait plus d'eau." Et il y a l'effet boule de neige : "quand il fait chaud et sec, on consomme plus d'eau. Certaines personnes vont prendre deux douches. Les animaux aussi, puisque je suis éleveur : _une vache peut consommer jusqu'à 100 litres par jour_. On a beau faire, on consomme plus. "

Les communes s'organisent

Une situation délicate, qui exige une organisation au niveau des élus du secteur. "On a cette chance", poursuit Didier Robin, "on est à 30 mètres de la Seine, et tant que la Seine coulera, il y aura de l'eau dans la nappe. L'autre chance, c'est qu'il y a le syndicat Vaucelles qui s'est créé juste à côté de chez nous, la conduite passe par chez nous, donc _on s'est interconnectés_, et a priori il n'y aura pas de rupture."

Autre combat pour le maire de Baigneux : les fuites sur les canalisations, et puis toujours la pédagogie auprès des citoyens : "on fait la chasse au nettoyage des voitures, de piscines, de trottoirs. Il arrive qu'on trouve une borne incendie ouverte... on se bat un peu contre tout ça."