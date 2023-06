Sécheresse : à Brette-les-Pins, les interdictions semblent difficiles à faire respecter

"Ah ! Je ne le savais pas, vous me l'apprenez !" La terre est déjà très sèche dans le potager de Patrice, à l'arrière d'un pavillon de Brette-les-Pins, au sud du Mans (Sarthe), et elle risque de le rester. Le niveau d'alerte maximale sécheresse a été déclenché avant même le début de l'été, une première dans le département. Il est désormais interdit de remplir sa piscine, de laver sa terrasse ou sa voiture et d'arroser son potager, dans deux bassins , dont celui de Roule Crottes*.*

Difficile de comprendre le découpage géographique

"Mes légumes vont mourir, il me faut plus d'une cinquantaine de litres d'eau par jour ! s'alarme Patrice, qui prévoit de braver l'interdiction et d'arroser discrètement. Les petits pois, les salades et les fraises, c'est gourmand en eau..." Le maire mouille la chemise pour tenter de faire respecter ces interdictions. "Il m'arrive de m'arrêter sur le bord de la route et de voir des gens qui arrosent en plein après-midi, regrette le maire Stéphane Fouchard. Ils ne sont pas au courant et c'est d'autant plus compliqué qu'en fait, toute la Sarthe n'est pas logée à la même enseigne."

Dans le potager de Patrice, des petits pois, des haricots et des fraises, tous "très gourmands en eau". © Radio France - Maxime Glorieux

Si la carte des bassins concernés par ces restrictions d'eau est difficile à trouver sur le site de la préfecture, le maire de Brette-les-Pins l'a mise en ligne sur la page Facebook de la mairie , qui compte plus de 1 200 membres pour 2 300 habitants, ainsi qu'une alerte sur l'application mobile "Mairie en poche". "Le citoyen doit être capable de venir à l'information quand il entend que l'on a des difficultés de gestion de l'eau, il faut venir à la source de l'information, et ça c'est compliqué", glisse Stéphane Fouchard.

Faute de moyens, "le système D" pour récupérer l'eau de pluie

Maintenant, place à l'exemplarité, et tant pis pour le terrain de foot, qui reste le dernier carré d'herbe verte sur la commune. "Pour une commune, c'est un investissement, on met quand même quelques milliers d'euros de gazon tous les ans. Je ne dis pas que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais en tout cas, la sécheresse fait que ce n'est pas compatible avec l'exemplarité qu'on doit donner aux gens." Un terrain synthétique coûte très cher pour cette petite commune, "un investissement colossal de plusieurs centaines de milliers d'euros."

"On veut plutôt investir massivement dans des récupérateurs d'eau", poursuit le maire. Les agents ont opté pour "le système D", en creusant un plan d'eau il y a deux ans afin de récupérer l'eau de pluie. Stéphane Fouchard craint désormais le risque d'incendie , alors que la Sarthe est en vigilance jaune. "On a tous en mémoire les feux qui quasiment léché notre commune l'été dernier". Car comme son nom l'indique, Brette-les-Pins est couvert à 60 % de forêts.