Sécheresse : Cotignac dit non aux piscines privées de plus de 50 m3 pour préserver la ressource en eau

Faute de pluies suffisantes ces derniers mois, le Var est encore plus sec qu’en 2022. Le préfet a d’ailleurs placé, dès le mois de février, la moitié des communes du département en "alerte" . De nombreux maires varois sont donc à la recherche de solutions pour éviter les ruptures d’alimentation en eau dans les mois qui viennent, comme ce fut le cas dans le Pays de Fayence l'an passé.

ⓘ Publicité

Les piscines privées sont notamment dans leur collimateur. A Cotignac, le maire veut modifier le Plan Local d’Urbanisme pour limiter le volume des nouvelles piscines à 50m3 maximum. Cette commune de l’arrière-pays varois, labellisé ‘Plus beau village de France’ en 2022, compte 2300 habitants à l’année, 1300 résidences secondaires… et 1300 piscines privées ! "Et il s’agit parfois de piscines assez conséquentes qui font entre 80 et 100 m3. Cela pose désormais un problème avec les faibles ressources en eau du village" explique Jean-Pierre Véran.

"Une solution de sagesse"

Ces grandes piscines appartiennent donc peut-être au passé : "Je ne veux plus de bassins de plus de 50 m3" poursuit l'élu. "C’est une solution de sagesse car si les piscines sont plus petites, elles utiliseront moins d’eau. Il faut que les gens prennent conscience que l’eau est une ressource vitale. Elle n’est pas réservée à certains mais doit être partagée avec tout le monde !".

La municipalité vient d‘ailleurs de refuser le permis de construire d’une résidence et de son immense piscine : " Là, j’ai dit niet !" s’exclame l’ancien président de l’association des Maires du Var. "La piscine en question pouvait accueillir 50 baigneurs en même temps. Je vous laisse imaginer la quantité d’eau nécessaire pour la remplir ! Ce n’est plus possible aujourd’hui. Ces immenses bassins sont d’une autre époque !"

Jean-Pierre Véran annonce aussi que la commune surveillera les propriétaires de piscine qui vident entièrement leur bassin : "Ils ne pourront plus remplir leur piscine avec les forages communaux mais devront faire appel à des professionnels qui viendront leur livrer l’eau en citerne. Cela coûtera beaucoup plus cher mais nous n’avons plus le choix. Et chacun doit prendre ses responsabilités face à la ressource en eau qui s’amenuise ! Nous serons très stricts sur ce point". Le garde-champêtre du village sera chargé de contrôler le respect de cette règle et des amendes seront possibles : "Nous n’avons plus choix. Si nous ne maîtrisons plus la consommation d’eau du village, nous serons obligés de couper l’alimentation… et je ne veux pas en arriver là" conclue avec inquiétude Jean-Pierre Véran.

Les professionnels se défendent

Notre région est, avec l’Occitanie, celle où il y a le plus de bassins privés selon la Fédération des professionnels de la piscine avec par exemple plus de 75.000 piscines dans le Var. Stéphane Figueroa, président de la FPP, explique à France Bleu Provence que les élus se trompent de combat :"Les bassins sont de plus en plus petits et consomment très peu d'eau à l'année, environ 15m3. C'est deux fois moins qu'une simple fuite à un robinet. Et aujourd'hui les propriétaires savent qu'il faut mettre une couverture sur sa piscine pour éviter l'évaporation d'eau".