Sécheresse : dans ce jardin familial à Limoges, les locataires arrosent leur potager au compte-gouttes

"Un binage vaut deux arrosages!" Pioche à la main, Eric Magna partage ses bons conseils à son voisin Pierre Lagarde. Quand ses tomates, haricots verts et salades ont soif, pas besoin de les noyer : "J'apprends tous les jours quelque chose!", affirme le retraité de 83 ans. "Vous aérez votre terre, votre sol, et ça c'est bénéfique pour la plante." Alors que l'arrosage des jardins d'agrément, des balconnières privées et publiques est désormais interdit depuis l'eau du robinet, le créneau 20h - 8h du matin reste autorisé pour ceux équipés d'un système de récupération d'eau de pluie. Une monnaie courante sur les quarante-deux parcelles du Jardin familial du Val de l'Aurence.

Pas question de gaspiller

Locataire depuis 17 ans d'une parcelle de 225 m², Pierre, présent chaque jour sur son potager, a bien conscience que l'eau est précieuse. "On avait un petit cours d'eau ici à deux pas, au niveau d'une rivière, aujourd'hui il n'en coule plus qu'un filet.... On voit bien que la sécheresse arrive à grand pas dans notre région aussi." Les directives de la préfecture, le haut-viennois les applique à la lettre. "Je viens avant 8 heures désormais puisque c'est là où nous sommes autorisés à arroser. Nous avons l'eau des bidons et de récupération." Pas question de gaspiller. "Ce matin il y avait des besoins pour mes haricots, point final. Il ne s'agirait pas de les remouiller demain, ça serait absolument nul et du gâchis !"

Entre ses tomates et ses glaïeuls, ce locataire du jardin familial a dû faire un choix : "Je préfère arroser ce qui ce qui se mange !" © Radio France - Salomé Pineda

Trois fois moins de consommation

Grâce à ces astuces, Pierre n'a utilisé que 2 mètres cubes d'eau à peine l'année dernière. Une consommation représentative de l'ensemble des locataires ici, trois fois inférieure à la limite autorisée par la ville. "Nous avons écoulé 100 mètres cubes d'eau au total, sur l'année 2021", affirme Gilles Jeanrot, président des jardins familiaux. D'après les locataires, la police municipale sur rend régulièrement sur les lieux pour vérifier la bonne application des restrictions en vigueur depuis le 13 juillet. Un contrôle, pas forcément jugé juste par l'homme à la tête de l'association. "Quand je vois tous les abus qu'il y a... L'électroménager, le renouvellement d'eau des piscines, tout ça n'est pas contrôlé. Tandis que nous, qui payons 100€ par an pour quelques légumes, on doit les laisser crever." Si Gilles se refuse à jouer le rôle de surveillant, les consignes sont bien transmises, et visibles depuis une affichette accrochée par ses soins sur le cabanon central.