Sécheresse dans l'Indre : 4 bassins supplémentaires placés en état de crise

Le comité restreint de l’Observatoire des Ressources en Eau (ORE) de l’Indre (comité sécheresse) a estimé que la situation hydrologique du département nécessitait de nouvelles mesures de restriction d'usage de l'eau. Selon les dernières données l’Indre subit un déficit hydrique important. Les niveaux des nappes phréatiques sont exceptionnellement faibles pour la saison. La recharge hivernale n’a pas suffi et les cours d’eau privés de précipitations voient leur débit diminuer de façon inquiétante ?

ⓘ Publicité

En conséquence, le préfet a décidé laisser l’ensemble du département de l’Indre en vigilance sécheresse et de mettre en place dès maintenant des mesures de restrictions sur une partie des têtes de bassin du département.

4 bassins versants sont notamment placés en crise amenant le total à 5 (l'Anglin amont, la Bouzanne, l'Indre amont, La Ringoire et la Trégonce).

Dans ce cadre sont interdits :

• arrosage des pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes sauf jeunes arbres de moins de 3 ans ;

• arrosage des potagers de 8 h à 20 h (en journée)

• arrosage des terrains de sport et des golfs (sauf greens) ;

• irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement ;

• irrigation à partir d’un forage souterrain de 8h à 20h (en journée) ;

• lavage des véhicules en dehors des stations avec recyclage et/ou haute pression ;

• lavage des façades, toitures, voiries, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées (limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène et la salubrité publique)

L’arrêté de restriction entre en vigueur ce samedi 10 juin 2023 à 00h. Le détail de l'ensemble des mesures est à retrouver sur le site de la préfecture . Une cartographie permet également de visualiser plus précisément quelles communes sont concernées par quelles mesures de restrictions d'eau