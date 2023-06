Sécheresse dans le Cher: premières restrictions d'usage de l'eau dans le département

Les constats sont les mêmes dans le Cher ou dans l'Indre, le manque de précipitations, les fortes chaleurs ont accentué la baisse des débits des débits des cours d’eau. Certains cours d’eau ont franchi leurs seuils nécessitant la mise en œuvre des premières mesures de restrictions d’usage de l’eau.

La préfecture préfet du Cher a ainsi décidé, de placer :

• les bassins Arnon aval et Théols en situation d’alerte,

• le bassin Arnon amont en situation d’alerte renforcée,

• le bassin de l’Indre amont en situation de crise.

Les autres bassins du département restent pour l'instant en situation de vigilance.

Les interdictions d’usage de l’eau applicables sont notamment :

• Dès la situation d’alerte (bassins Arnon aval et Théols) :

◦ arrosage des jardinières, suspensions, espaces arborés sauf dérogation spéciale,

◦ arrosage de 10 h à 18h des jardins potagers, pelouses, massifs fleuris, terrains desport, arbres et arbustes,

◦ arrosage de 8h à 20h des golfs,

◦ irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement, de 12h à 17h,

◦ lavage des véhicules en dehors des stations avec recyclage ou haute pression,

◦ lavage des façades, toitures, voiries, etc.

◦ manœuvre de vannes et remplissage des plans d’eau,

◦ remplissage des piscines de plus d’1 m³ ;

• Interdictions supplémentaires en situation d’alerte renforcée (bassin Arnon amont) :

◦ arrosage des pelouses, arbres et arbustes de plus d’un an, des massifs fleuris, etdes golfs (sauf greens et départs),

◦ arrosage des potagers et terrains de sport de 8h à 20h,

◦ irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement, de 10h à 20h,

◦ irrigation à partir de la nappe du jurassique supérieur de 12h à 17h

• Interdictions supplémentaires en situation de crise (bassin de l’Indre amont) :

◦ arrosage des golfs (sauf greens),

◦ irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement,

◦ irrigation à partir de la nappe du jurassique supérieur de 10h à 20h,

◦ lavage des véhicules y compris dans les stations avec recyclage ou haute pression,

◦ arrosage des terrains de sport sauf dérogation spéciale.

Appel au civisme

Le préfet demande à l’ensemble des usagers de faire preuve dès à présent, de responsabilité et de sobriété dans leurs consommations. vous pouvez consulter la cartographie pour obtenir plus de précisions sur les communes concernées