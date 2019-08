Sécheresse dans le Nord : Certaines communes ne sont pas reconnues en catastrophe naturelle

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE/MAXPPP

"J'ai un sentiment de dégoût, de révolte." Alain Leclercg, le Maire de Aubers, dans les Weppes, n'en démords pas. Pour la troisième fois après deux demandes précédentes pour les années 2015 et 2017, sa commune n'a pas obtenu de l'Etat la reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse de l'été 2018. L'arrêté ministériel à été publié vendredi dernier au Journal Officiel. 42 habitations avaient déposé un dossier en Mairie, leurs maisons fissurées. Son voisin, le Maire de Redinghem-sur-Weppes, Loïc Wolfcarius, se dit lui "écœuré", dans un post Facebook publié sur la page de sa commune vendredi après-midi, alors que 19 habitations sont concernées.

La raison de la colère de ces deux édiles ? Le manque de clarté sur les critères qui permettent à 18 communes du département du Nord sur 75 en ayant fait la demande d'obtenir cette reconnaissance de catastrophe naturelle, qui permet aux propriétaires de maisons fissurées de faire prendre en charge par leur assurance le montant des travaux. Des travaux qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 300 000 euros.

Quels sont les critères ?

La préfecture du Nord explique que pour obtenir la reconnaissance, il faut remplir deux critères, vérifiés par la Commission Catastrophe Naturelle (CatNat), une commission interministérielle chargée d'émettre un avis auprès du Ministre de l'Intérieur qui prend ensuite la décision finale. Le premier critère est celui du taux d'argile dans le sol. Constaté régulièrement par le Bureau de Recherches Généalogiques et Minières (BRGM), il ne doit pas être inférieur à 3% sur le territoire de la commune. Le second critère, c'est le taux d'hygrométrie. Concrètement, cela veut dire que les réserves en eau dans le sol ne doivent pas être inférieures aux seuils établis les cinquante années précédant la demande de reconnaissance. De plus, il ne doit pas y avoir eu dans la commune d'autres épisodes de sécheresse dans les vingt-cinq années précédentes.

Les Maires d'Aubers et de Radinghem-en-Weppes étudient les possibilités de recours auprès de la juridiction administrative contre la décision de l'Etat. Des procédures qui peuvent parfois prendre des années avant d'éventuellement aboutir.