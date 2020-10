Sécheresse dans le Puy-de-Dôme : les dernières pluies permettent une levée des restrictions

Vous le constatez sûrement, parfois amèrement, il pleut beaucoup ces derniers jours voire ces dernières semaines sur Clermont-Ferrand et plus généralement sur le Puy-de-Dôme. Après ces régulières précipitations de fin septembre et de début octobre, les débits des cours d’eau sont nettement remontés pour passer au-dessus des seuils selon la préfecture du département. Ainsi, au vu de cette situation hydrologique départementale, le Préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin a décidé, par arrêté préfectoral, de lever les mesures de restriction des usages de l’eau.

Il maintient toutefois une vigilance. En effet, selon la préfecture, "depuis le début de l’année, le déficit pluviométrique ne s’est pas résorbé, notamment en septembre, en raison du déficit de précipitations significatives depuis fin août, corrélée à des températures relativement élevées en septembre. Ainsi, les nappes souterraines n’ont pas encore bénéficié de l’apport des pluies survenues fin septembre et début octobre et présentent encore des niveaux bas, notamment celles de la Chaîne des Puys."

Il est demandé aux usagers de la ressource en eau du département de continuer à modérer leur consommation afin de préserver cette ressource.