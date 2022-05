Sécheresse dans les Alpes-Maritimes : le robinet d'eau pourrait ne pas couler dans quelques communes

Pascal Jobert est le directeur départemental des Territoires et de la Mer dans les Alpes-Maritimes. Invité du 8h15 (lien vidéo), il nous parle de cette alerte sécheresse étendue sur presque toute la Côte d'Azur et des conséquences.

C'est une sécheresse inédite ?

"Oui, c'est une sécheresse inédite et particulièrement précoce. Le préfet des Alpes-Maritimes avait déjà mis le département en vigilance dès le 9 mars, puis à la fin mars, il y a eu une mise en alerte de 98 communes. Depuis que Météo France fait des relevés, depuis 1959, c'est quasiment le plus bas niveau des cours d'eau, puisqu'il y en a un seul qui n'était pas plus élevé."

Est ce qu'on risque dans les prochaines semaines d'ouvrir le robinet et que rien ne coule ?

"A priori non dans les zones urbanisées parce que les ressources sont diversifiées et souvent sont assez puissantes pour faire face. Ce n'est pas forcément le cas dans les communes du moyen et haut pays, ou il y a une seule ressource. Il peut y avoir des défaillances. Je n'ai pas de noms de communes en particulier.

Si jamais il y a une coupure, vous répondez rapidement à l'urgence ?

"Oui, il y a des plans qui existent pour soit remplir le réservoir avec les camions citernes, soit apporter l'eau potable directement sur le camion citerne. Dans les communes des Alpes-Maritimes, il y a huit communes qui ont pris des arrêtés un peu plus sévères que celui du préfet (Touët-sur-Var, Saint-Antonin , La Penne , Ascros, Toudon, Beuil, Pierlas et Auvare).

Finalement, les restrictions que vous prenez sont assez classiques ?

"Au stade de vigilance, on incite les gens à le faire. Au stade d'alerte, on leur dit il faut le faire et vous allez être contrôlé. En tout cas, vous êtes susceptible d'être contrôlé et vous pouvez recevoir des amendes, ça peur aller jusqu'à 1 500 euros."