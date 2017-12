Sécheresse dans les Alpes-Maritimes : "Nos petits arbres sont en train de mourir"

La sécheresse a des conséquences très importantes dans les Alpes-Maritimes. De nombreux arbres sont en train de souffrir à cause d'elle. Une telle sécheresse est rarissime.

Manuel Fulchron est le responsable de l'Office National des Forêts dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 ce jeudi sur France Bleu Azur.

"Une sécheresse peut-être plus forte qu'il y a 14 ans"

La pluie est très attendue dans les Alpes-Maritimes mais elle ne tombe pas. La neige de ce week-end n'a pas améliorée la situation pour le département. Manuel Fulchron nous parle de la situation : "On a une sécheresse au moins aussi forte qu'en 2003. Il y a 14 ans il a plu à l'automne, là ce n'est pas le cas. Il ne pleut pas. Il y a des arbres qui sont secs, il y a des sapins qui ont besoin d'eau, ils peuvent mourir. On a des petits arbres qui sont en train de mourir en ce moment. Le sapin par exemple en altitude ils sont remontés de 300 mètres. Avant les sapins ils étaient à 600 mètres désormais on en trouvent qu'à partir de 900 mètres."