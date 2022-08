Sécheresse dans les élevages : "Dans le Tarn, on donne à manger aux vaches comme en janvier"

Les vaches, veaux, brebis ou moutons n'ont plus rien à manger dans les près. L'inquiétude monte dans les élevages partout dans la région et notamment dans le Tarn. Ils en appellent déjà à l'Etat pour les aider à acheter du fourrage.

La sécheresse pèse de plus en plus sur les éleveurs partout en France. La FDSEA, principal syndicat agricole alerte sur une pénurie de lait pour cet automne et cet hiver.

À cause de la sécheresse qui frappe le pays, les animaux qui sont dans les prés habituellement en cette période, n'ont plus rien à manger. Et pour faire du lait, il faut des fourrages, essentiellement de la luzerne et du maïs qui ont peu poussé cette année.

Décapitalisation

Dans les départements d'élevages comme le Tarn, l'Aveyron beaucoup d'agriculteurs pourraient choisir de se séparer d'une partie de leurs animaux. Les agriculteurs en parlent, ils l’envisagent parce qu'avec la montée des prix, ils seront incapables de nourrir leurs bêtes cet hiver. Dans certaines exploitations du Tarn, cela fait déjà quinze jours, trois semaines que les bêtes ne mangent plus dehors. Il y a donc des brebis, des moutons dans les étables en plein été. Et c'est le cas des vaches de Christophe Rieunau à Saint Gemme dans le Ségala. "J’ai 90 mères et elles sont toutes en train de manger du foin et de l’ensilage dans les bâtiments. Et puis les veaux sont aussi alimentés. Il n’y a plus rien, plus rien dans les prés."

Et évidemment, le plus dur est à venir, les agriculteurs craignent déjà un hiver terrible. "On a commencé nos stocks et pas qu’un peu. On donne à manger comme en janvier. Normalement la moyenne dans le département, c’est six mois d’alimentation et six mois de pâture. Mais on fera deux mois seulement à peine de pâture… pas plus."

Florian Lacombe élève une cinquantaine de vaches Limousines dans la commune de Lautrec, dans le Tarn. Il nourrit ses bêtes avec les rations prévues pour l'hiver. Il n'a plus d'eau non plus dans son exploitation et prélève maintenant sur l'eau de la commune. "Depuis le 13 juillet, on est en ration d’hiver totale. On n’a jamais eu ça… On a pu commencer donner un peu de stock le 15 août… mais jamais, jamais à la mi-juillet. Ça commence à être très critique. Ça coute trop cher d’acheter la bouffe pour toute l’année."

Plus d'eau dans les ruisseaux des montagnes

Et s'il n'y a plus de fourrage, il n'y a plus d'eau non plus dans les exploitations notamment dans les Monts de Lacaune ou la Montagne Noire prévient le président des Jeunes Agriculteurs, Christopher Régis. "Il n’y a plus d’eau dans les petites cours d’eau. Une vache laitière, ça demande au moins 50 à 60 litres d’eau par jour. C’est énorme. Et donc, comme les éleveurs sont contraints de rentrer leurs animaux, ça va augmenter le pic de consommation d’eau potable."

Les éleveurs en appellent d'ores à l’aide des collectivités et à l'état pour l'activation du fonds calamités. Ce fonds des calamités permet aux éleveurs d'acheter des fourrages financés à 50% par les éleveurs et à 50% par l'État.