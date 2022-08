Sécheresse : dans les Landes les balades en canoë-kayak sur la Leyre se compliquent

Ce vendredi 5 août 2022, une cellule interministérielle de crise a été activée par la Première ministre Elisabeth Borne, pour faire face à l'épisode historique de sécheresse auquel la France est confronté. L'une des conséquences dans les Landes, est le niveau de Leyre historiquement bas. A la base de canoë-kayak de Pissos, les locataires commencent à en connaitre les conséquences.

Trouver des techniques pour avancer

Encore le gilet de sauvetage sur le dos, Sylvain arrive sur la plage de la base nautique avec ses enfants sur le bateau. "Le parcours est censé être fait en une heure et demi, là on a mis plus de deux heures", explique-t-il. Le parcours est bien sûr toujours praticable, mais plus difficile que d'habitude. "Il y a pas mal de branchages donc il faut bouger un peu plus avec la pagaie. Comme il n'y a plus trop d'eau à certains endroits ça devient compliqué. Avec les enfants on s'est mouillé, on a dû sortir deux trois fois pour pousser le bateau quand on était coincé. Mais bon ça se fait !", sourit le vacancier venu en famille. Dans la famille de Pascal, chacun a son bateau. Il a fallu trouver des astuces à certains endroits pour continuer à avancer. "On s'aide avec les branches des arbres, on prend appui et après avec la pagaie on vient pousser", raconte-t-il.

Il faut slalomer comme Tony Estanguet, le médaillé olympique

Le moniteur de la base de Pissos n'a jamais vu le niveau de la Leyre aussi bas. "Si ils ne trouvent pas la technique pour se décoincer au pire ils ont pied. Mais certains qui viennent souvent, m'ont dit que c'était plus dur que d'habitude. Il faut éviter ces fameuses branches qui dépassent, ou bien passer à l'extérieur du virage pour trouver le maximum d'eau. Il faut slalomer comme Tony Estanguet, le médaillé olympique", s'amuse-t-il, tout en redoutant l'impact de cet épisode de sécheresse pour la forêt et le fleuve. Pour le moment, le carnet de réservation n'est pas du tout impacté, les locataires restent au rendez-vous.