Sécheresse dans les Vosges : l'interdiction des feux d'artifice prolongée jusqu'en septembre

En raison de la grave crise de sécheresse dans les Vosges cet été, le préfet décide de prolonger de 15 jours "l’interdiction de l’usage et le tir de tous les feux d’artifices sur l’ensemble du département jusqu’au 10 septembre inclus".

Depuis le 8 août, le département des Vosges est placé en situation de "crise" sécheresse, une décision inédite en raison d'un été très sec.

La préfecture a dû prendre toute une série de mesures de restrictions d'usage de l'eau et de mise en sécurité. Ces dernières semaines, plusieurs incendies ont ravagé plusieurs hectares de forêts et végétation, le plus important au Ménil près du Thillot.

La semaine dernière, Yves Séguy a annulé les feux d'artifice prévus le week-end du 15 août, dont celui de Gérardmer "conscient des conséquences de sa décision qui s'impose au regard des impératifs de sécurité".

Jusqu'au 10 septembre inclus

Le département est "particulièrement vulnérable face au risque d'incendie de feux de forêt" observe la préfecture dans un communiqué, qui prévient qu'elle "prolonge de 15 jours l’interdiction de l’usage et le tir de tous les feux d’artifices sur l’ensemble du département des Vosges, jusqu’au 10 septembre inclus".

"Cet épisode exceptionnel pour notre département a éprouvé nos moyens de réponse, tant s’agissant des hommes que du matériel. Si quelques précipitations bienvenues sur le département ont permis un répit, les prévisions météorologiques annoncent un nouvel épisode de fortes chaleurs à compter du début de semaine prochaine, et pour plusieurs jours," indiquent encore les autorités.