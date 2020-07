Sécheresse : de nouvelles mesures de restrictions d'eau en Mayenne

Seuil d'alerte sur les territoires hydrographiques de la Mayenne amont et de la Mayenne médiane et aval :

Sur les communes concernées, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d'eau et des piscines privées sont interdits.

L'arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf est possible de 20 heures à 8 heures du matin. L'irrigation des grandes cultures est interdite en journée.

Mesures de vigilance sur les territoires de l'Oudon et de la Sarthe aval

Sur ces communes du département de la Mayenne, la vigilance est requise. Il est fait appel au sens civique de tous les usagers de l'eau qui sont invités à réduire volontairement leur consommation.

Ces restrictions s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux souterraines ou aux réseaux d'eau potable.

Carte des restrictions d'eau en Mayenne au 16 juillet 2020. - Préfecture 53

Communes de la Mayenne amont

Ambrières-les-Vallées, Brécé, Chantrigné, Charchigné, Châtillon-sur-Colmont, Chevaigné-du-Maine, Colombiers-du-Plessis, Couesmes-Vaucé, Couptrain, Crennes-en-Fraubée, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, Javron-les-Chapelles, La Dorée, La Pallu, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Ham, Le Horps, Le Housseau-Brétignolles, Le Pas, Le Ribay, Lesbois, Lignières-Orgères, Madré, Montaudin, Neuilly-le-Vendin, Oisseau, Pontmain, Pré-en-Pail-St-Samson, Rennes-en-Grenouilles, Soucé, Ste-Marie-du-Bois, St-Aignan-de-Couptrain, St-Aubin-Fosse-Louvain, St-Berthevin-la-Tannière, St-Calais-du-Désert, St-Cyr-en-Pail, St-Éllier-du-Maine, St-Julien-du-Terroux, St-Mars-sur-Colmont, St-Mars-sur-la-Futaie, Thuboeuf, Vieuvy, Villepail.

Communes de la Mayenne médiane et aval

Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Astillé, Bais, Bazougers, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bonchamp-lès-Laval, Bourgon, Brée, Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champgenéteux, Changé, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Commer, Contest, Coudray, Daon, Entrammes, Ernée, Évron, Forcé, Fromentières, Gennes-Longuefyue, Gesnes, Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Jublains, Juvigné, La Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise, La Chapelle au Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Croixille, La Gravelle, La Haie-Traversaine, La Pellerine, La Roche-Neuville, Larchamp, Launay-Villiers, Laval, Le Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Lévaré, L’Huisserie, Livet, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montreuil-Poulay, Montsûrs-St-Cénéré, Moulay, Neau, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Placé, Port-Brillet, Quelaines-St-Gault, Ruillé-Froids-Fonds, Sacé, St-Baudelle, St-Berthevin, St-Denis-de-Gastines, St-Fraimbault-de-Prières, Ste-Gemmes-le-Robert, St-Georges-Buttavent, St-Germain-d’Anxure, St-Germain-le-Fouilloux, St-Germain-le-Guillaume, St-Hilaire-du-Maine, St-Jean-sur-Mayenne, St-Loup-du-Gast, St-Ouen-des-Toits, St-Pierre-des-Landes, St-Pierre-la-Cour, Soulgé-sur-Ouette, Vautorte, Villiers-Charlemagne.