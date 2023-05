Sécheresse : depuis mars, Josée, 76 ans, ne peut plus prendre de douche faute d'eau

A Saint-Génis-des-Fontaines, Josée, 76 ans, n'a plus d'eau chez elle depuis plus de deux mois. La sécheresse et le manque de pluie ont tari le puits alimentant sa maison. Son mas isolé sera à terme invivable si l'habitante ne se raccorde pas au réseau d'eau courante. Mais le projet est coûteux.