Sécheresse : en Vendée, des murs d'habitations se fissurent

C'est un coup dur et une mauvaise surprise pour plusieurs dizaines de foyers dans la région. Avec la sécheresse de l'été les murs de leurs maisons se sont fissurés. Le phénomène n'est pas nouveau mais la forte canicule cette année l'a accentué. D'où l'inquiétude vive de ces propriétaires. Et tous espèrent la déclaration de catastrophe naturelle par l'Etat pour être indemnisés par leurs assurances.

Maison fissurée par la sécheresse à Boufféré en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

"On a découvert ça cet été -raconte Fabienne habitante de Boufféré à Montaigu-en-Vendée- tout un côté du bas de la maison et un peu en façade, la seule solution pour l'instant est de mettre du joint pour éviter que ça s'imprègne cet hiver". Constat identique chez Mustapha qui habite la même rue: "Depuis notre retour de vacances on a vu ces fissures, c'est lié à sécheresse et ça nous inquiète". La commune de Montaigu-en-Vendée recense les habitants touchés par ce phénomène et son maire Florent Limouzin transmettra au préfet de la Vendée la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle: "On a déjà 22 habitants qui nous ont alertés photos à l'appui, chez nous c'est un phénomène qu'on a déjà connu avec un sol argileux propice. Mais c'est la première année qu'on en a autant. C'est une difficulté car souvent c'est leur seul patrimoine immobilier, derrière s'il n'y a pas une perspective de prise en charge par les assurances via la catastrophe naturelle, ça coûte beaucoup d'argent" conclue l'édile qui promet de se battre pour obtenir de l'Etat cette reconnaissance.

La réunion publique se tient ce vendredi soir à 20h30 à l'Ile d'Olonne, salle le Logis du Marais.