Sécheresse : deux villages de la Bièvre boivent de l'eau en bouteille

Les sources de Saint-Paul-d'Izeaux et Saint-Michel-de-Saint-Geoirs sont, depuis une semaine, tellement faibles que des camions citernes doivent venir remplir les réservoirs. Le déficit de pluviométrie dure depuis un an.

Il y a un an à la même époque la source qui alimente en eau la petite commune de Saint-Paul-d'Izeaux (Isère), 300 habitants, fournissait 104 m3 par jour. Aujourd'hui elle fournie 79 m3 par jour. Qui plus est dans une période où il y a un pic de consommation en raison du lavage des noix de Grenoble, qui est une des obligations du cahier des charges de l'appellation d'origine. Le problème est le même à 9 kilomètres de là à Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, 300 habitants également.

La crise est sans précédent pour ses villages et si la communauté de communes Bièvre-Isère-Communauté a fait monter des camions d'eau potable de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs pour remplir les réservoirs, cette eau reste impropre à la consommation pour des raisons de précautions sanitaires : on ne boit pas un eau brassée, transportée, même par le camion citerne le plus propre et le plus approprié qui soit. C'est donc pour la douche. "Ça ne pose pas plus de problème que ça" explique Maureen à Saint-Paul-d'Izeaux. Cette jeune maman gère la situation. "On arrive quand même à se laver, à faire la vaisselle, et pour boire ils nous donnent des bouteilles d'eau donc c'est pratique". Des bouteilles d'eau entassées à la mairie, que les élus eux-même sont parfois aller porter chez les personnes qui avaient du mal à se déplacer.

Inquiétudes pour l'avenir

"Aujourd'hui dans le quotidien on arrive à gérer explique de son côté Gilles, habitant de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, mais combien de temps ça va durer? " Sur fond de réchauffement climatique il est inquiet pour l'avenir. Et ce n'est pas le vice-président à l'eau de Bièvre-Isère-Communauté Jean-Paul Bernard, qui va le rassurer. Oh bien sûr il a "bon espoir" que l'arrêt de la campagne des noix permette un retour à l'auto-suffisance "en fin de semaine prochaine". Bien sûr aussi les élus vont très vite se pencher sur la question de "l'interconnexion des réseaux d'eau" de façon à éviter ce genre de crise.

Mais les chantiers "ne se font pas en un claquement de doigt" et il faut aussi "les budgéter". Et ça risque de coûter cher... sur la facture des consommateurs d'eau! Le problème de fond restant par ailleurs entier pour Jean-Paul Bernard : "L'eau est un trésor qu'il faut préserver. Aujourd'hui deux villages sont touchés mais la nappe de la Bièvre (en plaine) a beaucoup baisser aussi. Il faut que tous, tous, tous nous prenions conscience que l'eau est en train de diminuer et qu'il faut que nous arrivions à baisser notre consommation".

Evidemment à Saint-Paul-d'Izeaux la fontaine ne coule plus.... © Radio France - Laurent Gallien