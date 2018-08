Côte-d'Or, France

La canicule qui se prolonge entame sérieusement les ressources en eau du département. Neuf des dix-huit bassins versants du département ont atteint leur seuil d'alerte. Les professionnels seront touchés également par des mesures de préservation des ressources en eau.

La Saône, la Bèze, la Tille, l'Armançon, le Serein, la Laignes, la Seine et l'Ource, ont tous vu leur niveau d'eau baisser grandement, et la situation ne devrait pas s'arrêter dans les prochains jours. Pour les préserver la préfecture a mis en place des restrictions d'eau à destination des professionnels.

Les particuliers toujours rationnés

Ces nouvelles restrictions s'ajoutent à celles déjà applicables dans l'ensemble du département pour les particuliers depuis le 23 juillet dernier.

Pour rappel, les particuliers ont interdiction d'arroser leur pelouse, de laver leur véhicule à domicile, leurs toitures, façades ou abords d'immeuble. Quant au remplissage des piscines privées, il est interdit sauf pour une première mise en eau des piscines dont la livraison ne peut être réalisée qu'après remplissage, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau d'eau potable.

Enfin, pour les jardiniers, l'arrosage des potagers, des massifs fleuris et des plantations des commerces de végétaux est interdit uniquement de 10 heures à 19 heures. Quant aux plantations qui n'appartiennent pas à des commerces de végétaux, leur arrosage est interdit "sauf pour les plantations réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année (qui peuvent être arrosées de 19 heures à 10 heures)".