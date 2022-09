Sécheresse en Creuse : les mesures de restriction d'eau sont prolongées

Malgré un début de mois de septembre pluvieux, la situation ne s'améliore pas en Creuse. La pluie a fait du bien aux cours d'eau même si elle n'est pas tombée partout sur tout le département, mais la situation reste fragile et les niveaux des rivières baissent dès qu'il ne pleut plus. Quant aux réserves souterraines, l'inquiétude est vive. Les niveaux sont de plus en plus bas, ce qui fait craindre des problèmes d'alimentation en eaux potables. Pour ne rien arranger, Météo France annonce le retour d'un temps sec ces prochains jours.

L'arrêté de crise sécheresse prolongé

Face à ce constat, la préfecture maintient le niveau maximal de restriction des usages de l'eau jusqu'au 30 septembre. La pêche en première catégorie reste interdite jusqu'à sa fermeture, le 18 septembre. Et l'interdiction de la pêche en deuxième catégorie sur le bassin versant de la Tardes et de la Voueize est maintenue jusqu'au 30 septembre.