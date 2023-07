Sécheresse en Dordogne : interdiction de laver sa voiture chez soi, remplir sa piscine, arroser en journée

L'arrosage des pelouses et des espaces verts est interdit de 8 heures à 20 heures en Dordogne à partir de samedi (photo d'illustration).

Attention à notre consommation d'eau potable ! La préfecture de la Dordogne vient de déclencher le niveau "d'alerte" pour les usages de l'eau. Jusqu'à présent nous étions en "vigilance". Cela signifie qu'à partir de samedi 22 juillet, de nouvelles restrictions entrent en vigueur pour les particuliers de Dordogne.

A partir de ce samedi 8 heures, nous avons interdiction de laver notre voiture chez soi au jet d'eau. Cela reste autorisé, mais dans les stations de lavage professionnelles. On ne peut plus remplir ou vidanger sa piscine, sauf pour les remises à niveau, interdiction qui vaut aussi pour les campings, hôtels et même piscines municipales.

L'arrosage des pelouses interdit en journée

L'arrosage des pelouses, massifs et espaces verts est interdit même pour les particuliers, en journée de 8 heures à 20 heures. Pour les potagers et les serres des particuliers, il y a une tolérance puisque l'arrosage est autorisé le matin jusqu'à 13 heures.

Du côté des mairies, les fontaines qui ne sont pas en circuit fermé doivent être arrêtées, l'arrosage des terrains de sport ne se fera plus que le matin, c'est interdit l'après-midi. Le nettoyage des trottoirs et des façades à l'eau est interdit, sauf en cas d'impératif sanitaire ou de travaux.

"Il y aura des contrôles"

Le préfet explique prendre toutes ces mesures parce que malgré les orages du début de l'été, les nappes ne se sont pas assez rechargées cet hiver après la sécheresse de l'été 2022. La recharge est déficitaire de 20%, selon la préfecture, et "l'augmentation de la demande" en eau potable met le réseau de canalisations "sous tension".

Le préfet demande "un effort collectif" de la population, résidente comme touristique, pour préserver à la fois les ressources en eau, et les canalisations. La préfecture ajoute que ses services feront des contrôles pour vérifier le respect de cet arrêté.