Sécheresse en Indre-et-Loire : des algues vertes omniprésentes dans la Loire et dans le Cher

Malgré la pluie de ces derniers jours, la sécheresse est toujours là en Touraine. Avec elle, le débit des cours d'eau diminue. C'est le cas du Cher, mais aussi de la Loire où les fonds sont plus visibles et laissent apparaitre ces quinze derniers jours, des tapis d'algues vertes. Une présence qui peut avoir, à terme des conséquences désastreuses pour le milieu aquatique.

Le phénomène des algues vertes est bien connu en Bretagne. Mais, en Indre-et-Loire, il ne s'agit pas totalement de la même chose*. "Sur les côtes bretonnes, ce sont des algues vertes de la famille des ulves, et là, ce sont des algues vertes filamenteuses, qui ne sont pas sous forme de salades, mais qui se développent comme des boules de coton dans le fond de la Loire. Elles sont présentes en excès pour les mêmes motifs que sur les côtes bretonnes"*, explique Philippe Boisneau, pêcheur professionnel en Indre-et-Loire et président du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce.

Une prolifération importante cette année qui est le signe "qu'il y a toujours trop de nitrates dans la Loire, d'origines agricoles pour l'essentiel, et peut-être aussi un peu de stations d'épuration qui larguent un petit peu", ajoute-t-il. Des algues vertes en nombre, très visibles dans les cours d'eau, mais aussi sur les plages où elles brunissent, séchées par le soleil.

Les algues vertes sont présentes sur la Loire, notamment du côté d'Amboise. © Radio France - Virginie Vandeville

Des algues vertes nocives pour le milieu aquatique

Ces algues n'ont pas d'effets sur l'Homme précise encore Philippe Boisneau. "En Bretagne, on a des accumulations de couches successives sous l'effet des marées. En Loire, il n'y a pas de marée donc pas de couches. Il n'y a pas de risques non plus de dégagements de gaz mortel. Par contre le risque différé est que cela va dégrader la qualité des milieux aquatiques car là où il y a des algues vertes, il n'y a pas d'autres formes de vies végétales et en dessous tout est mort car il n'y a plus d'oxygène et de lumière"

Le risque à terme, c'est donc notamment la mort des poissons les plus fragiles selon PhilippE Boisneau et Jacky Marquet, le président de la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire. Car si la sécheresse s'intensifie, le mercure grimpe, le débit des cours d'eau va donc diminuer. Ajouter à cela, les effets de la photosynthèse précise Jacky Marquet. Ce qui peut provoquer ainsi une sur-présence des algues, tout comme d'autres plantes aquatiques piégeants et asphyxiants ainsi la faune. Pour l'instant, ces plantes filamenteuses sont problématiques pour la navigation, l'entretien des bateaux et les filets de pêches qui en sont recouverts.

Philippe Boisneau assure alerter sur l'omniprésence et le risque de ces algues depuis 2008 déjà, mais tout comme la Fédération de pêche, le constat est le même : "les services de l'Etat ne font strictement rien". Encore moins du ramassage. Pas étonnant donc que vous croisiez des tapis d'algues séchées brunes échouées sur les plages du Cher et de la Loire. Contactés par France Bleu Touraine, les services de l'Etat n'étaient pas en mesure de nous répondre pour le moment.