Sécheresse en Isère : que faire si les nappes phréatiques sont à sec ? Les Balcons du Dauphiné se préparent

Emmanuel Macron a présenté ce jeudi dans les Hautes-Alpes un vaste "plan Eau" destiné à améliorer la gestion de cette ressource menacée par le réchauffement climatique. L'Isère est doublement concernée car tout le nord du département est déjà en vigilance sécheresse. Alors certains territoires se préparent. La communauté de communes des Balcons du Dauphiné a mené récemment une mise en situation. Ils ont imaginé que la nappe phréatique était à sec. Que fait-on dans ces cas-là ? Comment on s'organise ? Sylvain Granger est vice-président en charge des cycles de l'eau.

Et ce scénario n'a rien d'une fiction, le risque est bien réel. "On se prépare pour cet été, Comme nous n'avons pas eu les recharges escomptées cet hiver. Si la sécheresse continue, on sera peut être cet été dans une problématique de distribution, donc on s'y prépare", explique Sylvain Granger.

"Lors d'un séminaire le 13 mars dernier, on a commencé à identifier les secteurs les plus vulnérables et partant de là, on a trouvé des solutions", détaille l'élu. "Dans le pire des cas, ce sera des distributions de bouteilles d'eau mais on veut aussi injecter de l'eau sur le réseau avec des citernes ou via des bornes incendie. mais il faut aussi faire une sensibilisation en parallèle sur l'utilisation de l'eau"