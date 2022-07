Sécheresse en Mayenne : il est désormais interdit de nettoyer sa voiture dans une station de lavage

Il est désormais interdit de laver sa voiture, ni dans son jardin, ni dans une station de lavage. Décision de la préfecture de la Mayenne la semaine dernière, car les points d'eau mayennais sont bas. Les patrons des stations prévoient de perdre beaucoup de trésorerie. Ça concerne les 3 territoires de la Mayenne et de l'Oudon placé en rouge sur la carte de la préfecture mais pas les zones de Sarthe amont et aval ainsi que Mayenne amont ouest pourtant en alerte renforcée.

Les automobilistes ont été un peu surpris en arrivant dans les stations de nettoyage mayennaises. "Je n'ai pas de jardin chez moi, je n'ai pas d'autres choix que de venir ici pour laver ma voiture quitte à risquer une amende", se désole Kelly, dans une des stations de lavage de Laval. "Je n'étais même pas au courant, et comme c'est encore ouvert, je me suis dit que c'était bon", explique Jean, juste avant de faire demi-tour, par peur de se faire contrôler.

Certaines stations de lavage en Mayenne ont donc décidé de stopper totalement leur activité. D'autres restent ouverts car les véhicules des urgences, les taxis ou encore les pompes funèbres, ont eux, le droit de nettoyer la carrosserie et le pare-brise pour des raisons sanitaires. Les particuliers eux, risquent jusqu'à 1500 euros d'amende en cas de non-respect des règles.

L'Éléphant Bleu à Laval reste lui ouvert pour les ambulances, taxis et services de pompes funèbres © Radio France - Valentin Plat

"Nettoyer chez soi, ça consomme bien plus que nos stations"

Une décision de la préfecture de la Mayenne qui met en colère les gérants des stations de lavage. Pour eux, leur activité ne consomme que très peu d'eau. "Nous sommes des utilisateurs d'eau et pas des consommateurs", analyse le patron de l'Éléphant Bleu à Saint-Berthevin. "L'eau utilisée pour nettoyer les voitures est stockée, puis filtrée pour revenir dans nos circuits. Ce qui embête la préfecture, c'est le délai un peu long pour que l'eau revienne", poursuit-il.

Autre crainte, que les clients lavent leurs voitures chez eux en cachette. "Un lavage en station c'est 50 à 70 litres, chez soi avec le tuyau c'est 250 à 300 litres d'eau. Écologiquement c'est n'est pas top", explique Ludovic Fraboulet, le gérant de Mouss' Auto à Laval, contraint de fermer totalement son activité. "Et si on ajoute à cela les particules d'essence et d'huile qui retombent dans le jardin, ça pollue encore plus les sols".

Pour le moment, aucune date de reprise de l'activité n'est envisagée par la préfecture de la Mayenne car elle dépend des précipitations à venir dans le département. Mais si l'arrêté perdure jusqu'en octobre prochain, certains comme Ludovic Fraboulet seront contraints de mettre la clé sous la porte.