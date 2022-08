Sécheresse en Mayenne : les producteurs s'adaptent face aux fortes chaleurs

S'adapter, le maître mot ces derniers jours pour les agriculteurs mayennais. Avec les fortes chaleurs et la sécheresse qui s'installe en France, les champs n'ont jamais été aussi secs et les bêtes n'ont jamais eu aussi chaud. C'est ce que constate par exemple Magali Le Cam, productrice de lait à Astillé, dans le Sud-Mayenne.

Passage à la douche

"Les bêtes ont chaud, les ruminants ont des panses à faire fonctionner, c'est comme une cocotte-minute, ça chauffe mais sauf qu'à un moment donné il faut qu'elle se refroidisse", décrit Magali au micro de France Bleu Mayenne. Pour faire baisser la température corporelle de ses 50 vaches, elle les fait donc passer par "la douche", un tuyau de jardin installé dans un hangar, et le plus souvent possible ces ruminants se rafraichissent. "Une vache, à la saison, elle peut boire entre 120 et 150 litres d'eau par jour", ajoute la productrice, "il faut avoir suffisamment à manger et à boire pour produire du lait" mais aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas. Et avec les fortes chaleurs, Magali constate très régulièrement que ses vaches ne supportent pas, "elles battaient du flanc, elles ventilent, la tête en bas et vraiment pas bien quoi". D'où, le passage obligé par la douche. L'eau pour cette douche n'est pas perdue puisqu'elle est ensuite récupérée pour une autre utilisation.

Les bêtes ont chaud et les prés souffrent chez Magali Le Cam. © Radio France - Alexandre Frémont

Des conséquences sur les cultures et les prés

Mickael Guilloux, éleveur de porc et également secrétaire général à la FDSEA 53, est le voisin et lui aussi doit veiller de très près sur ses animaux. "On ne les surveille pas une fois le matin et une fois le soir, quand il fait chaud comme ça c'est toutes les deux heures qu'on passe voir les animaux, on ne fait que ça", explique-t-il. "On a des chaleurs répétitives, qui usent les organismes et qui vont forcément avoir des conséquences sur la reproduction et sur la capacité laitière", ajoute Mickael. Des conséquences aussi sur ses champs puisque avec ces températures et ce sol sec, il ne peut pas implanter de CIPAN, cultures pièges à nitrates et de SIE, surfaces d'intérêts écologiques. Le cycle de récolte est donc totalement déréglé. "Les moissons ont été précoces cette année mais le reste sera surement plus tardif", constate Mickael Guilloux.

Une réunion avec la DDT et avec le Préfet

Dans les prés de Magali, ça n'a jamais été aussi sec et ça risque de ne pas repartir cet automne. Dans ces conditions, la FDSEA 53 et les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne "demandent aux services de l'État une dérogation collective sur le département à l'obligation de couverture végétale et de permettre aux agriculteurs d'avoir plus de choix dans le type de couvert à implanter" précisent-ils dans un communiqué publié ce jeudi. Une réunion est prévue d'ailleurs ces prochains jours entre la FDSEA, les JA, la Chambre d'Agriculture et la Direction Départementale et Territoriale avant une deuxième rencontre avec le Préfet.