Sécheresse en Meurthe-et-Moselle : ces communes où l'eau pourrait manquer cet été

Au total, 37 communes de Meurthe-et-Moselle font face à des risques de pénurie d'eau potable pour cet été. Elles sont situées en majorité dans des secteurs ruraux du département, comme dans le Toulois, le secteur de Lunéville ou aux alentours de Briey. La préfecture craint des ruptures d'approvisionnement si la sécheresse persiste.

Les communes concernées

"Leur localisation est assez diverse, mais le Toulois est particulièrement concerné", observe Emmanuel Tirtaine, directeur de la DDT, la direction départementale des territoires. La préfecture a ciblé les communes de Allamps, Barisey-la-Côte, Beuvezin, Favières, Gémonville, Preny, Saulxures-lès-Vannes, Selaincourt, Pierre-la-Treiche, Battigny, Fécocourt, Crepey, Mont-l'Etroit, Gibeaumex, Biqueley.

Dans l'arrondissement de Lunéville, Blâmont et Val-et-Châtillon présentent un taux important de perte en eau potable à cause de fuites dans les canalisations. Fenneviller a déjà connu des difficultés l'année dernière. S'ajoutent les communes de Maixe, Angomont, Velle-sur-Moselle, Badonviller, Saint-Pole et Ancerviller.

Plus au nord du département, dans le secteur de Briey, six retiennent l'attention des autorités : Cosnes-et-Romain, Petit-Failly, Villey-la-chèvre, Villerupt, Grand-Failly et Montigny-sur-Chiers. A noter que ces trois dernières communes avaient déjà connu des pénuries l'année dernière. L'arrondissement de Nancy est également concerné, avec Montenoy, Dommarie-Eulmont, Fraisnes-en-Saintois, They-sous-Vaudemont, Vaudémont, Bratte et Pagny-sur-Moselle.

"On devra gérer des situations délicates"

Pour accompagner ces 37 communes en proie à des pénuries d'eau potable, la préfecture veut s'appuyer sur le "Plan Eau" du gouvernement et agir sur deux principaux leviers : faire des interconnexions avec d'autres communes et rénover des réseaux qui sont vétustes. "L'interconnexion consiste à aller chercher un point d'eau voisin, une démarche un peu de solidarité avec les communes voisines", détaille Emmanuel Tirtaine, directeur de la DDT.

L'autre axe de travail est le lancement de travaux de rénovation. Les communes sont invitées à déposer des dossiers avant le 31 décembre de cette année pour être éligible à des aides financières de l'Etat. "Cela peut varier de 20 à 80% de la prise en charge des travaux, on cible les travaux qui permettent la lutte contre les fuites, améliorer les rendements d'eau potable et la sécurisation de l'approvisionnement", énumère Sarah Walter, de l'agence de l'eau Rhin-Meuse.

Une enveloppe de 40 millions d'euros a été votée à l'automne 2022 pour financer ces travaux dans les huit départements du bassin Rhin-Meuse, qui sont la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Moselle, le Bas et le Haut-Rhin, ainsi que la Haute-Marne, la Meuse et les Ardennes. Problème, ces travaux ne se feront pas un claquement de doigt, et l'été arrive demain. "Là, effectivement, on devra gérer des situations délicates sur les prochaines semaines", prévient Emmanuel Tirtaine. La préfecture ajoute que le scénario du pire n'est pas encore là, mais il deviendra une réalité si la sécheresse persiste et s'aggrave au courant des mois de juillet et aout.