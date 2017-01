Sécheresse en plein hiver dans le Haut Doubs, risque de manque d'eau au robinet à Morteau

Morteau et une dizaine de communes des environs pourraient être confrontées à une pénurie d'eau. La faute au froid qui se combine à une période de sécheresse puisqu'il n'a pratiquement pas plu sur le secteur depuis deux mois.

A Morteau et dans les communes de Montlebon, Fuans, Fournet-Luisans, les Combes, les Gras, Grand'Combe-Châteleu, Villers-le-Lac, le Bélieu et les Fins, la sécheresse fait craindre une pénurie d'eau. Les mairies et la société Gaz et Eau, qui exploite le réseau, lancent un appel aux habitants : elles leur demandent de limiter leur consommation d'eau. Avec des gestes simples : privilégier les douches plutôt que les bains ou ne pas laver leur voiture, par exemple. Dans les maisons, il est également recommandé de surveiller les installations après compteur pour détecter et réparer au plus vite d'éventuelles fuites.

Si tous les habitants consomment 1% d'eau en moins par jour, ce sont quelques centaines de mètres cube qui seront disponibles et qui donneront une marge de manoeuvre" - Lionel Bertin, directeur de Gaz et Eau en Franche-Comté

Lionel Bertin, le directeur de Gaz et Eau en Franche-Comté, souligne que les sources et les forages sont à des niveaux historiquement bas. "Actuellement, précise-t-il, on produit juste assez d'eau potable pour répondre à la consommation. Et comme le sol est gelé, même s'il se met à neiger ou pleuvoir, l'eau ne va pas forcément pénétrer dans le sol et réalimenter les nappes phréatiques donc on peut avoir une période difficile jusqu'à la fin des grands froids voire jusqu'à fin février"

Soit on économise l'eau, soit on risque des coupures ou des baisses de pression

Pour Lionel Bertin, l'alternative est simple : soit on économise l'eau, soit on risque des coupures ou des baisses de pression. Et il envisage même un scénario encore plus pessimiste : "Si la situation venait à s'aggraver, dit-il, il faudrait envisager un traitement par unité mobile comme on peut être amené à les mettre en place dans les pays chauds ou en cas de tremblement de terre."

Concernant les professionnels, les agriculteurs qui auraient des difficultés à abreuver leur bétail pourraient dans les prochains jours être approvisionnés par citerne en provenance du reste du département du Doubs. Un recensement de leurs besoins est en cours.