Sécheresse en Provence : "On est comme après un été sec"

Le manque d'eau se fait déjà sentir en Provence où le déficit de pluies dépasse désormais 50% de la normale. Après un automne, un hiver et un printemps en cours bien trop secs, la sécheresse gagne les Bouches-du-Rhône et le Var où les restrictions d'usages de l'eau se multiplient.

La sécheresse est déjà très avancée en Provence comme ailleurs en France. C'est la conséquence du manque d'eau ces derniers mois. Il n'a pas assez plu pour recharger le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques. C'est le cas par exemple de l'Huveaune entre sa source à Nans-Les-Pins dans le Var et Marseille où le fleuve côtier se jette entre les plages du Prado et Borély. "

"C'est pire que l'année dernière" - Estelle Fleury, directrice du SMBVH

La source est tarie depuis plusieurs mois et a très peu coulé depuis un an", explique Estelle Fleury, directrice du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune (SMBVH). "Cette année est déjà pire que l'année dernière, prévient la spécialiste sur France Bleu Provence. On est à des niveaux caractéristiques d'une fin d'été sec. Il y a des secteurs notamment sur Auriol où on a 700 mètres d'à sec, c'est-à-dire que l'Huveaune ne coule plus. On a des secteurs sur lesquels on a des hauteurs d'eau particulièrement inquiétantes pour la vie aquatique".

Faire des économies d'eau

L'ensemble des Bouches-du-Rhône et du Var sont en vigilance sécheresse depuis début avril et les arrêtés préfectoraux de restrictions d'usages de l'eau se multiplient dans les deux départements. Les communes de Jouques et Peyrolles au nord-est d'Aix-en-Provence, sont au niveau "crise", le plus sévère. L'Arc est maintenue en alerte alors que l'Huveaune, en aval et en amont du fleuve, est désormais en alerte renforcée.

Dans toutes ces zones d'habitations et d'activités, il est demandé des efforts aux riverains et aux professionnels. Les prélèvements agricoles et industriels sont limités et pour les particuliers il est interdit de remplir la piscine, de laver sa voiture sauf en station ou bien d'arroser le jardin entre 9 heures et 19 heures.