Pour continuer de faire face à la situation de sécheresse qui traverse le pays sans épargner la Creuse, la préfecture prend de nouvelles mesures de restriction. Les activités agricoles, forestières et routières comme le débroussaillage, des travaux sur les routes, etc. sont interdites de 14h à 22h.

Sécheresse et risque incendie : la préfecture de la Creuse prend de nouvelles mesures de restriction

Au lendemain de son appel au civisme face au manque d'eau et au risque incendie, la préfecture de la Creuse prend un nouvel arrêté ce mercredi 10 août. Sont concernées les activités forestières, agricoles et routières, comme le débroussaillage, les travaux sur les routes ou encore les coupes. Il est interdit de les pratiquer entre 14h et 22h pour éviter tout risque de départ de feu.

C'est arrivé en Lozère, en Dordogne ou encore dans la Vienne : des départs d'incendies provoqués par le dangereux mélange entre une surchauffe du moteur, la chaleur et le vent. La préfecture de la Creuse préfère prévenir que guérir : elle interdit ces usages de 14h à 22h jusqu'au 16 août prochain. En dehors de ces horaires, ces activités sont autorisées sous réserve d'être munis d'extincteurs à partir de 6 kilos.

à lire aussi La Creuse en situation de crise pour la sécheresse : quelles sont les restrictions?

Cette restriction s'ajoute aux interdictions de tirer des feux d'artifice, d'allumer un feu à moins de 200 mètres des espaces naturels combustibles ou encore de jeter un mégot de cigarette. Pour préserver l'eau, il est notamment interdit d'arroser les potagers avant 20h et après 8h, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine.