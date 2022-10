Sécheresse : état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes du Béarn

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour plusieurs communes en Béarn et en lien avec la sécheresse, en 2021. Les communes concernées sont : Burosse-Mendousse, Lasseube et Taron-Sadirac-Viellenave. Au Pays Basque, il s'agit d'Urrugne. Cette reconnaissance a été actée suite à la parution d'arrêtés ministériels. Des mouvements de terrains survenus à cause de la sécheresse et après de la réhydratation des sols ont été constatés.

ⓘ Publicité

Une situation qui a empiré parfois après la sécheresse de 2022

La reconnaissance pour ces communes béarnaises vaut pour des périodes allant du printemps 2021 à début janvier 2022. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques ajoute que les habitants concernés disposent de 10 jours à compter de la date de publication de l'arrêté pour déclarer auprès de leur assurance les dégâts sur les bâtiments, le matériel ou les récoltes ; s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Le maire de Burosse-Mendousse confie que les fissures sur les bâtisses se sont agrandies lors de l'épisode de sécheresse de cet été 2022. "On voit le jour à travers, et depuis les maisons" décrit Alain Lechon.