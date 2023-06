Sècheresse : "il faut continuer à être parcimonieux" selon Nicolas Garcia

C'est la première fois que France Bleu Roussillon et France 3 Pays catalan vous proposent un Dimanche en politique en commun et exclusivement pour les habitants des Pyrénées-Orientales. Pour cette première déclinaison locale du rendez-vous politique dominical de la 3, enregistrée dans les studio de la radio, l'invité est Nicolas Garcia, vice-président du Conseil départemental et président du syndicat des nappes du Roussillon. Il fait le point sur la sècheresse et fait face à Bruno Vila, le président de la FDSEA66.

Une pique contre la mairie de Perpignan

Si la situation s'améliore sur le bassin versant de la Têt, elle reste très compliquée dans la vallée de l'Agly et précaire sur le bassin du Tech. Et parmi les sujets de préoccupation de Nicolas Garcia, il y a aussi le niveau du lac de Villeneuve de la Raho qui reste très bas. Trop selon le Vice-président du département qui rend la mairie de Perpignan en partie responsable de la situation et en appelle à la médiation du préfet.

"Aujourd'hui le lac se vide. Il sort 200 litres/seconde alors qu'il n'en rentre que 130 litres/seconde. En une semaine on a rempli 80 000 m3 c'est à peu près l'équivalent de l'évaporation. Alors qu'on aurait pu rentrer un million de mètres cubes en une semaine, ce qui nous aurait fait beaucoup de bien parce qu'au-delà de la réserve d'eau il y a les cyanobactéries donc la qualité de l'eau est impactée. Pourquoi il ne se remplit pas? Parce que le lac dépend d'un canal qui prend sa source à Ille-sur-Têt et il y a un accord qui est ce qu'il est [Un accord d'usage signé entre Léon-Jean Grégory et Paul Alduy à l'époque, NDLR] et c'est Perpignan qui a [le contrôle de] la vanne [d'irrigation] et ce n'est pas simple. La ville donne la priorité aux canaux [vers les jardins Saint-Jacques notamment, et n'ouvrirait pas beaucoup la vanne en direction lac géré par le département selon Nicolas Garcia]. C'est pas simple de s'entendre, on discute mais il y a des réunions qui vont être provoquées par monsieur le préfet. Il y a de l'eau pour tout le monde aujourd'hui et donc à un moment donné, il va falloir qu'une autorité supérieure mette les gens autour de la table et que l'on puisse discuter"

Une déviation sur l'Agly?

Une partie de l'émission est consacrée à un face en face. Nicolas Garcia a ainsi répondu au président de la FDSEA 66 Bruno Vila.

Ce dernier se demande si la somme envisagée pour construire un adducteur d'eau entre Vinça et Villeneuve de la Raho ne serait pas plus utile, ailleurs.

Bruno Vila : "Si le conseil départemental souhaite investir 80 millions d'euros, je pense qu'il y a une multitude de projets qui pourraient bénéficier de cette enveloppe financière un peu partout sur le territoire. La vallée de l'Agly et son fameux gouffre par exemple, pourquoi nous n'étudions pas le fait de dévier la rivière pour faire couler de l'eau sans qu'elle passe dans ce gouffre et qu'elle arrive en bas sans en perdre la moitié? L'idée du forage - c'est pas la faute du conseil départemental - ça fait un mois et demi qu'on travaille sur une solution, on n'en a toujours pas trouvé. Les producteurs sont en train de crever."

Nicolas Garcia : "Malheureusement le département - par la loi Notre - a des compétences limitées. On gère les barrages mais c'est le syndicat de bassin qui gère la rivière. Sur l'idée il faut faire travailler les techniciens, pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a de nouveaux besoins parce que la pluviométrie a baissé donc si il y a une dérivation à faire pourquoi pas? après il faut régler le problème du débit réservé etc... Il ne faut pas non plus assécher le karst. Parce qu'on vient de s'apercevoir que ce n'est plus une mer d'eau et que le karst, quand l'Agly ne coule pas, il baisse."

Le vice-président du département défend à nouveau l'idée d'un adducteur entre Vinça et le lac de Villeneuve qui pourrait aussi "au passage alimenter les communes de l'Aspre ou une retenue d'eau".

De l'eau au robinet cet été?

Nicolas Garcia estime qu "il ne faut pas baisser la garde parce qu'on a besoin d'arriver jusqu'à la fin de l'été sans puiser dans le lac des Bouillouses qui est plein". "On pompe beaucoup trop dans la nappe du plyocène. Il faut qu'on continue à être parcimonieux". Pourrait-on subir des coupures d'eau ? "Très peu de gens peuvent affirmer cela. On ne va pas manquer d'eau, le plyocène est là pour suppléer la nappe quaternaire. Mais si on a une casse sur une pompe dans cette nappe-là, on pourrait manquer d'eau. Donc on ne dort pas tranquille et on surveille le biseau salé pour ne pas qu'il rentre dans la nappe. Ce biseau que l'on ne maîtrise pas".