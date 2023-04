Sécheresse : "il faut travailler sur une sorte de mix de solutions pour l'eau", estime Aude Witten

Faut-il plus de retenues d'eau dans la région pour faire face à la sécheresse ? C'est le grand débat en ce moment, alors qu'on manque déjà d'eau et qu'on s'attend à souffrir encore cet été. Alors quelles solutions retenir ? Des grandes bassines ? Des retenues d'eau ? Dans le quart sud-ouest c'est l'agence Adour-Garonne qui gère la ressource en eau, La directrice de l'agence Aude Witten était notre invitée ce lundi sur France Bleu Occitanie.

Quelle est la différence entre bassines, méga bassines et retenues collinaires dont on parle beaucoup ?

Le terme qu'on utilise, nous, c'est plutôt le terme de retenues de substitution. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui permettent de capter l'eau en hiver quand elle est abondante, et donc de ne pas prélever dans les cours d'eau au moment où les débits sont faibles, en période d'étiage. On substitue à un prélèvement d'été, un prélèvement hivernal.

Alors quand on entend parler de méga bassines, ça veut dire quoi ?

Dans le terme de méga bassine, il y a l'idée de ces surfaces imperméabilisées par des bâches de plastique. Il y a la question de la taille aussi bien sûr. Mais sur la Garonne on a des retenues qui sont beaucoup des retenues hydroélectriques. On stocke déjà 2 milliards de mètres cubes d'eau dans les Pyrénées par exemple. Et il y a aussi, on en reparlera sans doute, un certain nombre de retenues de tailles plus modestes, qui ont été construites dans les années 70 à 90 pour l'irrigation. Ce sont aujourd'hui 40 000 plans d'eau, gravières ou petites retenues que nous avons identifié avec un travail d'étude à l'échelle du grand bassin Adour-Garonne et sur lequel on travaille. Il y a des gisements qui vont être utiles pour la stratégie d'adaptation au changement climatique de ce grand bassin.

Est-ce qu'il y a des projets de type grandes bassines comme à Sainte-Soline dans la région, en Occitanie ?

En Adour-Garonne, c'est une stratégie d'adaptation, je vous le disais, qui s'appuie sur un mix de solutions. L'idée, c'est de se dire qu'il faut faire feu de tout bois pour faire face à ce changement climatique qui va être qui est déjà en fait à nos portes. On a déjà un déficit qui est de 250 millions de mètres cubes, et selon notre agence, en 2050, si rien n'est fait, ce déficit serait de 1,2 milliards de mètres cubes. Et pour faire face à ça, il y a toute une stratégie. Un peu comme un mix énergétique, un mix de solutions pour l'eau. D'abord en économisant l'eau, ensuite en réutilisant plusieurs fois la même goutte d'eau. Enfin ralentir l'eau là où elle tombe et donc la stocker dans les sols, pourquoi pas dans des retenues quand c'est nécessaire. Mais c'est une solution parmi tant d'autres.

