Sécheresse : l'arrosage des stades réautorisé dans les Pyrénées-Orientales, les autres restrictions maintenues

C'est une décision que de très nombreux dirigeants de clubs de football et de rugby attendaient avec impatience. Ce mardi, dans un communiqué, la préfecture des Pyrénées-Orientales autorise "un arrosage des terrains sportifs deux soirs par semaine afin de rendre possible la reprise des activités à la rentrée."

La préfecture met en avant **"les baisses historiques" de consommation d’eau potable par rapport à la même période de 2022 : "-17 % en avril 2023, -30 % en mai 2023, -34 % en juin 2023 !" Cependant les autres restrictions sont maintenues dans le département.

Question de survie pour les clubs de foot et de rugby

"Chaque semaine, c'est notre grande inquiétude, explique Damien Enfrin, le président du club de foot du Barcarès (130 licenciés). On a vu cette pelouse dépérir : passer du vert au jaune et maintenant au marron jusqu'à devenir de la paille. On craint même un incendie sur le stade tellement c'est sec ! Il y a encore des racines mais quand on frotte avec le pied, tout part et il ne reste que de la terre...J'espère qu'on arrive à sauver quelque chose car le coût de réhabilitation d'un terrain tourne autour de 60.000 euros. Pour nous, c'est une question de survie."

Christophe Warth, le porte-parole et désormais ex-président du club de rugby de Cabestany (240 licenciés), lui aussi constate les dégâts : "On a deux terrains complètement pelés où il n'y a plus d'herbe du tout, je ne sais pas si ça va repartir et deux autres terrains qu'on devrait pouvoir sauver. On était très inquiets pour la rentrée sportive car déjà, sur la fin de saison, on a des enfants qui se blessaient un peu sur les terrains très secs... Les parents étaient inquiets, certains nous ont dit qu'ils inscriraient leurs enfants à des sports de salle... La mairie a déjà commencé à semer et on est pas sûr de pouvoir utiliser nos terrains à la rentrée. Mais en pleine coupe du monde de rugby en France, c'est vraiment inquiétant."