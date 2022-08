Sécheresse : l'arrosage des terrains de golf fait polémique

Au golf de Prunevelle, à Dampierre-sur-le-Doubs, la pelouse a souffert. Elle est majoritairement jaunie et même marron à certains endroits. "On ne l'arrose jamais, même le reste de l'année", explique le directeur du golf, Mathieu Beyler, qui se dit très concerné par le souci de manque d'eau. Depuis que l'alerte sécheresse renforcée a été déclarée, les golfs ont pour obligation de réduire leur consommation d'eau de 20 %, il n'est plus possible d'arroser que les zones de départ et les green, et cela, seulement entre 19 et 9 heures.

Depuis plusieurs jours, au golf de Prunevelle, on n'asperge même plus les zones de départ qui commencent à souffrir, elles aussi. "On préfère se concentrer sur les green qui sont très fragiles, décrypte Mathieu Beyler. Si on ne les arrose pas tous les jours, ils meurent et on ne pourra pas les reconstruire aussi vite qu'on le souhaiterait." Il explique utiliser le minimum vital d'eau pour maintenir ses parcelles en vie en ayant réduit sa consommation de 300 mètres cube par jour à seulement 60 : "On arrose chaque green cinq minutes par soir seulement, et c'est une surface qui représente seulement 2 % de nos soixante hectares de terrain".

Des élus agacés par la dérogation

Malgré cela, la dérogation accordée aux golfs agace, notamment parmi les politiques écologistes comme Éric Piolle, le maire de Grenoble. Pour eux, elle est inconcevable alors que les arrêtés mis en place à cause de l'alerte sécheresse interdisent d'arroser les fleurs, arbres et potagers. "Alors qu'on appelle à la sobriété, les pratiques des plus riches sont protégées", s'est irrité Éric Piolle sur Twitter. D'autres élus, notamment de la Nupes, réclament tout simplement la fermeture des golfs pendant cette période de sécheresse.

La zone de départ, en premier plan, commence à souffrir, tandis que le reste du terrain est desséché. © Radio France - Corentin Debuire

Une mesure qui serait un drame selon Mathieu Beyler : "Un golf ça fonctionne grâce au terrain et à l'attractivité qu'il va représenter pour des joueurs. Si on n'a plus de terrain, on n'a plus de faire-venir, on a du tourisme qui chute. On a un restaurant aux abords du golf qui ne tournerait plus non plus. On a quinze salariés sur le site entre le restaurant et le terrain donc ce sont des gens qui sont tributaires de la capacité de jouer et d'exploiter notre outil sportif. Oui, le golf c'est un sport mais il ne faut pas oublier que c'est des emplois, de l'activité économique et touristique. Ce n'est pas simplement et surtout pas un luxe."

Un des green d'entraînement du golf de Prunevelle. © Radio France - Corentin Debuire

Le golf de Prunevelle utilise de l'eau non potable pour arroser ses greens. En mai, il s'est muni d'un nouveau système d'arrosage qui lui permet de diminuer sa consommation de 50 %.