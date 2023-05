Sécheresse : La Ciotat renonce aux douches de plage cet été, pas Marseille

La pluie tombée en ce mois de mai ne change rien . Une grande partie de la Provence souffre de la sécheresse depuis des mois. La moitié de Marseille notamment est en situation de crise tout au long de l'Huveaune. Alors face au manque d'eau et alors que l'été approche, La Ciotat vient de prendre une décision radicale pour limiter le gaspillage : la ville supprime les douches de plage.

Pour un tourisme durable

La mesure votée en conseil municipal s'applique au 1er juin et pour toute la saison estivale. "Six douches sont concernées au total sur nos cinq plages publiques", précise Jean-Marc Martinez joint par France Bleu Provence. L'élu chargé de l'environnement à La Ciotat assume un geste pour la planète. "Cela permettra de ne pas avoir tous ces produits de type gel douche et autres crèmes dans notre eau qui se retrouve en méditerranée. Alors c'est sûr, ce n'est pas simple de changer son mode de consommation. Ce sont des habitudes, un confort qu'on a eu l'habitude d'avoir. Le tourisme durable tel que la Ciotat le souhaite passe par un tourisme écocitoyen et donc les personnes qui viendront sauront qu'ils font un geste pour l'environnement en même temps".

Encore des douches à Marseille

Si La Ciotat est l'une des premières villes en France à supprimer les douches de plage avant le début d'été, ce n'est pas le cas de Marseille. La ville a pourtant voté après la sécheresse en 2022 un plan d'économie d'eau sur les douches du littoral. Mais selon Hervé Menchon, sa mise en œuvre "prend du temps". Sur France Bleu Provence, l'adjoint au maire chargé du littoral, explique pourquoi il y aura encore des douches sur les 21 plages de Marseille cet été.

"Le préfet ne nous a pas fait injonction de fermer ces douches avec les arrêtés sécheresse. On le fera si le préfet le demande. En attendant, pour couper ces douches, il faudrait couper d'autres équipements en alimentation en eau avec des situations de réseau très compliquées. On a aussi de nombreuses personnes qui vivent dans la rue et les douches leur permettent d'avoir de l'eau potable et un minimum d'hygiène. Donc le plan prend du temps. Ca ne peut pas être une coupure brutale et on a du temps tant que le préfet ne nous impose pas de fermer les douches".

Hervé Menchon précise que les douches "cassées ou défectueuses ne sont plus remplacées". L'élu dit aussi étudier un système de pédiluve moins gourmand en eau, "pour rincer uniquement les jambes et les pieds".

Des restrictions d'usage de l'eau depuis février

En Provence, la sécheresse est déjà bien avancée depuis plusieurs mois. 19 communes des Bouches-du-Rhône dont la moitié de Marseille sont placées en crise, c'est-à-dire au niveau maximum. C'est aussi le cas de deux communes du Var. Par ailleurs 28 communes des Bouches-du-Rhône sont en alerte sécheresse. 43 dans le Var ainsi que 85 en alerte renforcée. Les premières restrictions d'usage de l'eau dans le 13, remontent au 10 février dernier. Une semaine plus tard, le 17 février, dans le Var.