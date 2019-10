Sécheresse : la Creuse reste en situation de crise malgré les averses

Département Creuse, France

Malgré les pluies de ces derniers jours, la Creuse reste en situation de Crise pour la sécheresse jusqu'au 30 novembre. Le comité sécheresse, s'est réuni jeudi 17 octobre à la préfecture. Les experts de l'eau, les élus et les représentants de l'Etat ont examiné le niveau des rivières et des sous-sols du département.

Ils ont finalement décidé de maintenir toutes les interdictions. Vous n'avez toujours pas le droit d'arroser, ni de laver vos voitures ou même de vidanger les étangs. Pourtant on a bien vu les champs reverdir ces dernières semaines. Alors pourquoi ne pas assouplir les restrictions?

Le niveau des eaux souterraines continue de baisser

Même s'il a bien plu ces derniers jours, l'eau ne s'est pas infiltrée. Comme les sols sont secs, elle ruisselle et part dans les cours d'eau qui gonflent pendant 24 ou 48h. Dès que la pluie s'arrête, le débit réduit de nouveau, d'après les observations du comité sécheresse.

Pour le moment, les averses n'ont pas rechargé les eaux souterraines. Pire encore, les eaux de sources et les captages pour l'eau potable continuent de baisser. Traditionnellement, c'est entre mi-octobre et mi-novembre que les eaux souterraines sont les plus faibles. La crise n'est donc pas derrière nous.

3000 à 4000 km de cours d'eau à sec cet été

Les niveaux du bassin du Cher de la Tardes et de la Voueize sont toujours inquiétants. Ces derniers mois, 3000 à 4000 km de cours d'eau se sont asséchés, sur les 8000 que comptent la Creuse. Certains sont d'ailleurs toujours à sec.

La truite fario a beaucoup souffert. © Maxppp - GHISLAINE GUIBAUD

La faune a beaucoup souffert, notamment deux espèces emblématiques du département : la truite fario (truite sauvage) et la moule perlière.

La truite fario est en péril

Laurent Dubois, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité s'inquiète notamment pour les populations de truites fario: "Elle se reproduit sur les têtes de bassins versants, dans les petits ruisseaux... Encore faut-il qu'ils re-coulent".

La population doit continuer à faire des efforts

La préfecture maintient les restrictions dans les usages d'eau. Elle veut faire passer ce message "l'eau est devenu une denrée rare". Les autorités constatent aussi que leur communication sur le sujet a porté ses fruits. En effet, traditionnellement à la rentrée scolaire de septembre, on constate un boom de la consommation d'eau à Guéret. Cette année, la mairie avait donc demandé aux habitants de faire des efforts. La municipalité a été écoutée : il n'y a quasiment pas eu de hausse de la consommation d'eau.

Cet été la police de l'eau a fait une quarantaine de contrôles dans le département. Il y a eu 2 verbalisations: une personne qui avait rempli son étang en asséchant les cours d'eau alentour et un professionnel qui arrosait un plein jour.