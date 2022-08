Sécheresse : la préfecture de la Creuse appelle au civisme, "la situation est critique"

La situation est de plus en plus critique et inquiète les autorités : la sécheresse continue de frapper la Creuse alors que le 3ème épisode caniculaire de l'été n'est toujours pas terminé. La préfecture du département appelle au civisme alors que tous les débits sont bien plus bas que la normale.