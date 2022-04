Sécheresse : "La situation est critique partout en Vaucluse", déplorent les agriculteurs

Le Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vivent un début d'année particulièrement sec. Certains agriculteurs s'apprêtent à arroser plus tôt que d'habitude, voire à adapter leurs cultures à un climat plus aride.

"La situation est critique partout, dans tout le département et la région", s'inquiète Audrey Piazza, présidente des Jeunes agriculteurs en Vaucluse et arboricultrice à Châteauneuf-de-Gadagne. Météo France enregistre le début d'année le plus sec depuis les années 1950 en Vaucluse et sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et il n'a pas plu une seule goutte depuis le début du mois d'avril.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On a eu des cumuls très faibles et avec le vent, c'est très, très sec, souligne Audrey Piazza. On a commencé à arroser un peu les plantations de maraîchage. On n'a pas encore commencé pour l'arboriculture, mais on sait qu'on va commencer plus tôt que d'habitude."

Et même si la pluie est attendue pour le milieu de semaine, elle préfère rester prudente. "Ça fait quelques fois qu'on nous les annonce et malheureusement, on les attend toujours. Surtout que l'eau de pluie change de l'eau d'irrigation : sur le maraîchage notamment, on voit tout de suite la différence. Les plantes qui sont beaucoup plus vertes, ça repart d'un coup", détaille Audrey Piazza.