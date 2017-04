Sécheresse : la situation est très préoccupante dans la Marne selon Météo France

Dans la Marne et les Ardennes, les préfectures alertent sur le déficit de pluie depuis septembre dernier et parlent déjà de sécheresse. Météo France confirme que la situation est plus préoccupante dans la Marne, avec un risque d'irrigation précoce pour les agriculteurs.

La préfecture de la Marne a alerté dès mardi, dans un communiqué, sur la "période de sécheresse inhabituelle pour un début avril" que connaît le département. Même constat dans les Ardennes. Mais Météo France précise que c'est bien dans la Marne que la situation est la plus préoccupante. "Très préoccupante", précise Thierry Beaudenon, adjoint au chef du Centre météorologique de Reims : "le déficit est généralisé partout... entre septembre et fin mars, au cours de la période de recharge (des nappes phréatiques) que nous avons connu les précipitations sont restées très déficitaires avec un déficit de 40 à 60 %...".

Entre septembre 2016 et mars 2017 : moins 50% de pluie par rapport à une année normale

Déficit d'eau à la fin de l'été 2016, manque d'eau pendant l'automne, et hiver particulièrement sec... voilà le constat. Résultat: moitié moins d'eau depuis septembre dernier qu'une année normale. La période de recharge des nappes phréatiques est terminée, et c'est la plus sèche depuis... 1959. Pour l'instant, il n'y a pas de mesures de restrictions d'eau, ni dans la Marne ni dans les Ardennes. Mais les conséquences pourraient se faire sentir rapidement. "Il est possible qu'on irrigue un peu plus tôt que d'habitude... et nous à Météo France Reims, on s'est engagé vis-à-vis de la préfecture de la Marne mais également de la préfecture des Ardennes, de fournir un suivi régulier...", souligne Thierry Beaudenon.