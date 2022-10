Sécheresse : la situation s'améliore doucement mais la Creuse reste en alerte

Il sera possible de nettoyer les tombes et les caveaux pour la Toussaint. La Creuse reste en alerte sécheresse mais la situation s'améliore et la préfecture baisse d'un cran le niveau des restrictions d'eau.

La Creuse repasse en alerte sécheresse mais reste sous tension © Radio France - Sophie Peretti Il est trop tôt pour crier victoire mais la situation s'améliore doucement sur le front de la sécheresse. Le niveau des cours d'eau est remonté grâce aux pluies de septembre. Il n'y a que les eaux souterraines notamment dans le nord-ouest du département qui n'ont pas profité de cette pluviométrie quasi normale. La Creuse repasse en alerte sécheresse mais elle reste sous tension. Il n'est quasiment pas tombé d'eau en octobre, les températures restent élevées pour la saison et Météo France ne prévoit pas de pluies significatives pour les prochains jours. Le prochain comité eau se réunira le 7 novembre 2022. ⓘ Publicité Les restrictions baissent d'un cran Face à cette légère amélioration de la situation, la préfecture appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun. Mais elle desserre un peu la vis et autorise : Le nettoyage des tombes et des caveaux . Il pourra donc être réalisé par tous, citoyens et entreprises, y compris à partir du réseau d’eau potable mais reste limité à la période de Toussaint du 27 octobre 2022 au 6 novembre 2022 inclus

. Il pourra donc être réalisé par tous, citoyens et entreprises, y compris à partir du réseau d’eau potable mais reste limité à la période de Toussaint du 27 octobre 2022 au 6 novembre 2022 inclus Les vidanges de plans d'eau. Elles sont autorisées afin de permettre le contrôle des ouvrages lorsque la nécessité en matière de sécurité le demande, avant la période d'interdiction hivernale. À lire aussi Sécheresse : la Creuse reste en situation d'alerte renforcée Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !