Sécheresse : la situation se dégrade dans la Somme, le bassin de l'Avre passe en alerte renforcée

La préfecture de la Somme annonce ce mercredi que la situation se dégrade, sur le front de la sécheresse : le bassin de l'Avre, en alerte depuis la mi-juin, passe en alerte renforcée. Cela s'accompagne de nouvelles mesures : interdiction de l'arrosage des pelouses et massifs fleuris, interdiction de l'arrosage des jardins potagers entre 9h et 20h, et interdiction de l'arrosage des terrains de sport entre 11h et 18h. Le secteur de l'Avre compte 124 communes dans le secteur de Montdidier.

ⓘ Publicité

La Somme-amont et la Somme-aval passent en vigilance renforcée, tandis que les bassins de la Selle et de l'Ancre restent en vigilance renforcée, poursuit la préfecture de la Somme. Le reste du département reste en vigilance. Pour savoir si votre commune est concernée, la liste des bassins est présente ici .