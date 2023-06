Sécheresse : la ville de Sens va distribuer des plantes faute de pouvoir les arroser

C'est la première fois que la ville de Sens interrompt sa campagne de fleurissement en raison de la sécheresse. Et c'est une décision majeure pour ville au label quatre fleurs. La décision a pris effet ce mardi 20 juin. Les massifs du monument aux morts, du square Jean Cousin et de la salle des fêtes resteront vierges.

Des systèmes d'arrosage à l'arrêt

Cette décision s'accompagne de l'arrêt de l'arrosage des jardinières et des bacs et de la plupart des massifs et des pelouses qui vont jaunir et dépérir cet été annonce déjà la ville. Seuls certains espaces arrosés au goutte-à-goutte continueront à recevoir de l'eau. Par ailleurs, la ville a constitué une réserve de 24.000 litres d'eau de pluie. Elle servira à maintenir en vie les arbres et arbustes plantés récemment.

Horaires de nuit pour les agents

Les agents municipaux chargés de l'arrosage travailleront désormais de 20 heures à 2 heures du matin. La municipalité sénonaise appelle les citoyens à adopter une consommation responsable de l'eau et à suivre "scrupuleusement" les mesures de restriction.

Distribution samedi au Moulin à Tan

Entre 10.000 et 15.000 plants seront distribués aux habitants samedi matin devant les serres du Moulin à Tan. Les premiers servis seront les participants au concours communal de fleurissement (sur présentation de leur bulletin d'inscription) de 8h à 9h. La distribution sera ensuite ouverte à tous sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité de 9h à 12h. Distribution limitée à une vingtaine de plants par personne.