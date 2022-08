Sécheresse : le bassin de l'Avre passe en alerte, la Somme aval en vigilance

Dans la Somme, le débit des cours d'eau est faible et le niveau des nappes phréatiques bas. Conséquence, la préfecture a pris ce vendredi de nouvelles mesures. Le bassin de l'Avre passe en alerte et celui de la Somme aval en vigilance. La Maye reste en vigilance et la Bresle en alerte renforcée.