Sécheresse : le cri d'alerte de manadiers héraultais qui peinent à nourrir leurs bêtes

La situation devient critique pour les manadiers. La sécheresse historique ne permet pas de produire suffisamment de foin pour nourrir les taureaux. "Regardez, ici, c'est le désert de Gobi", pointe André Vitou sur son terrain, la Manade du Levant, à Marsillargues (Hérault). Il s'occupe d'environ 200 bovins, pour les fêtes votives et les courses camarguaises, entre Marsillargues et Aigues-Mortes (Gard).

Il n'a pas vu une goutte de pluie depuis des semaines. Conséquence, donc : le manadier doit puiser dans son stock de foin. "On prend dans les stocks d'hiver maintenant, alors que c'est le foin qu'on a fait au printemps et qui était destiné pour l'hiver qui arrive."

Ce stock n'est pas infini et il finira par être totalement écoulé en octobre. "Avec la majorité de mes confrères, on ne sait pas comment on va passer l'hiver", se désespère André Vitou.

D'autant qu'il est en autosuffisance. "Ça m'engage des frais : j'ai du matériel qu'il me faut amortir, j'ai des locations de terres qu'il me faut payer, j'ai des contrats d'eau du Bas-Rhône pour essayer de faire un peu de foin... que j'aurai des difficultés à faire la fin du mois... donc ça fait un tout."

Heureusement, les taureaux ne manquent pas d'eau. "À Marsillargues et dans les basses terres, on n'en est pas encore là. La nappe phréatique est importante dans les sous-sols, on a des forages, donc on arrive à alimenter en eau nos bêtes."

Heureusement, les taureaux ne manquent pas d'eau, grâce aux nappes phréatiques présentes sur les basses terres. Sultan, un petit veau, en profite © Radio France - Emma Saulzet

Concernant le foin, en revanche, le manadier s'inquiète et se demande comment il nourrira ses bêtes cet hiver. "Il va falloir refaire des stocks ou racheter du foin qu'on ne retrouvera peut-être pas, tellement il y a une sécheresse au niveau national, donc c'est un grand point d'interrogation."

Davantage de reconnaissance

Après deux ans de pandémie de Covid-19, où il a dû abattre quelques cheptels de cette race camarguaise, André et sa femme Blandine Vitou n'en peuvent plus. "C'est notre profession qui attire tout le tourisme dans notre région. Le problème, c'est que nous sommes la dernière roue du carrosse", déplore André Vitou. "Vous savez, nous sommes des gens de la terre, nous n'avons pas l'habitude d'exposer en public nos problèmes. Mais là franchement, ça devient urgent."

Demande d'aides de l'État

Les deux manadiers élèvent des taureaux camarguais, une race unique au monde. "Si nous et nos élevages disparaissons, c'est tout un pan économique qui va disparaître", estime André Vitou. Lui et ses confrères discutent régulièrement de ce problème de sécheresse. Parfois, même, ils s'entraident. "On a tous mal au crâne et on est tous inquiet", souffle-t-il. Il demande à l'État des aides financières ou du foin, pour tenir bon cet hiver.