Sécheresse : le département de la Vienne passe en alerte renforcée

La sécheresse s'aggrave dans le département de la Vienne. Depuis ce mercredi 26 juillet, le préfet a décidé de placer l'ensemble du territoire en alerte renforcée. Cette décision s'accompagne de nouvelles restrictions sur les usages de l'eau potable.

Concrètement :

La vidange et le remplissage des piscines sont interdits , sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier a débuté avant le 13 juin 2023 et uniquement pour un volume destiné à la sécurité et l’intégrité du bassin ;

Le lavage de véhicules est interdit chez les particuliers. Il reste possible chez les professionnels s'ils sont équipés système hautes pressions ou de recyclage de l'eau et limité aux programmes les plus économes ;

Le nettoyage des façades, vitrages, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit, sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel ou lié à des travaux réalisés par une entreprise de bâtiment ;

Interdiction d'arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins d'agréments, espaces verts. Seuls les potagers peuvent continuer à être arrosés mais pas entre 11h et 18 ;

L'arrosage des terrains de sport est également interdit entre 11h et 18h

Interdiction d’arroser les terrains de golf (à l’exception des greens et départs)

Ces nouvelles mesures s'appliquent à l'ensemble du département, à l'exception du secteur de Cuhou en niveau crise . Depuis la mi-mai, onze communes font face à des restrictions encore plus fortes suite à la fermeture de forages à cause d'une présence trop forte de résidus d'un fongicide. Sur cette zone, l'arrosage des terrains de sports est tout simplement interdit et l'irrigation au goutte-à-goutte n'est plus possible entre 11h et 18h. Le préfet de la Vienne annonce d'ailleurs un renforcement des contrôles car la consommation d'eau potable reste élevée malgré ces mesures.