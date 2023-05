Sécheresse : le "piscine bashing" dénoncé par les professionnels du secteur

"Nous sommes passés de commerces essentiels il y a deux ans pendant le Covid, pour faire plaisir à tous ceux qui étaient confinés, à un "piscine bashing" inacceptable" se désole le Nîmois Bruno Fretin, à la tête d'une quinzaine de magasins Cash Piscines dans le Gard, l'Hérault, la Haute-Savoie et la Normandie. Selon lui en effet, les mesures de restriction de l'usage de l'eau prises dans les départements touchés par la sécheresse ne devraient pas concerner les propriétaires de piscines privées. Dans la plupart des cas, leur remplissage est interdit, comme leur remise à niveau. Dans les Pyrénées-Orientales, la vente des piscines hors sol est également interdite jusqu'à nouvel ordre. "On ne représente que 0,15% de la consommation en eau poursuit Bruno Fretin, alors que l'agriculture, c'est 50%, les centrales nucléaires, 30%. On est bien sûr sensibilisé à ces problèmes d'eau, mais on peut faire de l'information auprès des clients plutôt que tout leur interdire."

"Des mares à canard et à moustiques à l'automne"

Installer une bâche au-dessus des bassins permet selon lui de réduire l'évaporation de 50 à 60%. Et interdire la remise à niveau est une aberration. "L'évaporation pour une piscine standard de 8mX4, ça représente un cm par jour ou tous les deux jours, quand il fait 35 degrés. C'est 320 litres, l'équivalent de trois baignoires. Ce complément d'eau, ça a du sens, car si on ne peut pas utiliser la piscine, on va faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller à la plage, on va prendre cinq douches par jour et on consommera beaucoup plus d'eau. Si en plus, on ne remplit pas nos piscines cet été, on aura une mare à canard et à moustiques et à l'automne, on sera tous obligés de les vider. Ca fera beaucoup plus d'eau que ce qu'on amène en complément pour les remettre à niveau. Eduquer les gens et les rendre responsables à ce qu'il y ait moins d'évaporation, à récupérer les eaux de pluie en hiver, à faire du remplissage par cette eau d'appoint me paraitrait beaucoup plus sensé plutôt que d'interdire." Ces interdictions seront-elles respectées par les propriétaires de piscines ? Le préfet des Pyrénées-Orientales a prévenu :" il y aura des contrôles chez les particuliers." Les amendes pouvant aller jusqu'à 1.500 euros pour les particulier