Sécheresse : le préfet des Pyrénées-Orientales demande aux acteurs économiques de s'engager en urgence

Les Pyrénées-Orientales au bord de l'état de crise. Après une seconde réunion du comité sécheresse, qui rassemble élus, agriculteurs, syndicats de gestion des bassins et pompiers notamment, le préfet Rodrigue Furcy demande ce mercredi 22 mars aux acteurs économiques de la région de faire au plus vite des propositions pour économiser l'eau, et éviter les coupures cet été.

Réduction des fuites

Le département reste pour l'instant en situation d'alerte sécheresse renforcée, au moins jusqu'au 30 avril prochain. Le risque, c'est de basculer ensuite en état de crise, celui des restrictions pour les acteurs économiques. Et la préfecture alerte : c'est la dernière ligne droite pour faire des économies.

Première mesure mise en place : la préfecture va aider financièrement 15 communes du département, dont la préfecture n'a pas donné les noms, pour faire des travaux sur leur réseau d'eau potable et réduire les fuites. Les travaux doivent être menés d'ici cet été. Ils permettraient d'économiser 2 à 3 millions de mètres cube d'eau.

Le département, de son côté, va mettre en place un plan de sensibilisation aux écogestes pour faire de la pédagogie auprès des touristes directement dans les campings.

Propositions d'urgence

Mais tout cela ne suffira pas à éviter la crise. Le préfet demande donc aux acteurs économiques de faire des propositions d'ici le 30 avril, sur les façons dont ils peuvent, à leur échelle, réduire leur consommation d'eau.

"L'idée, c'est que chacun fasse un effort, détaille Rodrigue Furcy, pour éviter les mesures restrictives qui peuvent crisper." Cela peut être par exemple, pour les stations de lavages, de privilégier les lavages par haute pression, plutôt que les rouleaux, très gourmands en eau.

Autre piste, à plus long terme : accélérer les autorisations pour se servir des eaux usées dans l'arrosage. Sur ce plan, "il y a urgence à aller plus vite", estime la présidente du conseil départemental, Hermeline Malherbe. Des études sont aussi menées sur les façons de stocker l'eau, notamment les retenues collinaires pour les agriculteurs.