Sécheresse : le préfet des Pyrénées-Orientales n'exclut plus le passage au niveau de crise

"La situation est extrêmement dégradée", reconnait ce mercredi matin le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, invité de France Bleu Roussillon. "Si on ne fait rien, on s'achemine vers des restrictions couperets", c'est-à-dire des interdictions d'usage qui concerneraient tous les secteurs (particuliers, entreprises, collectivités). Fin avril, un nouveau comité sécheresse sera organisé. D'ici là, les 226 communes du département sont invitées à signer la charte proposée par la préfecture et l'association des maires des Pyrénées-Orientales, qui comprend neuf engagements pour réduire la consommation d'eau.

Si la situation n'évolue pas favorablement d'ici fin avril, le préfet se laisse la possibilité de décider de nouvelles restrictions, pour éviter de basculer vers le niveau de crise .

"Le barrage de Vinça est notre capital eau pour tout l'été"

La semaine dernière, le préfet a pris un nouvel arrêté pour réduire les quantités d'eau lâchées dans la Têt depuis le barrage de Vinça . Il s'agit de s'assurer que l'eau soit disponible s'il ne pleut pas d'ici l'été. "Il n'est pas exclu qu'il y ait des ruptures d'eau potable dans certaines communes cet été, explique Rodrigue Furcy. L'eau du barrage de Vinça est notre capital pour tout l'été, elle servira à remplir les canadairs des pompiers en cas d'incendie, mais aussi peut-être pour les agriculteurs ou pour les communes."

