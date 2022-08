Sécheresse : le préfet du Var lance un appel à la "responsabilité de chacun" et annonce de nouvelles mesures

La situation dans le Var est très préoccupante. Le département est l'un des plus touchés par la sécheresse. Des efforts sont demandés à la population depuis déjà plusieurs mois mais ce jeudi, la préfecture a lancé une nouvelle fois aux habitants "un appel à la responsabilité de chacun pour économiser l’eau".

Dans un communiqué, elle annonce tout d'abord que "le déficit pluviométrique sur la saison 2021/2022 dépasse les 40 % pour le Var et il a atteint jusqu’à 100 % sur les mois de juillet et août 2022 comparés à juillet et août 2021." De la pluie est attendue dans les prochains jours mais la préfecture prévient, "il y a peu d’amélioration à attendre." "Les vagues de chaleur successives depuis le mois de juin ont accentué ce phénomène et la situation d’un grand nombre de cours d’eau du Var est critique."

87 communes toujours en état de crise

Face à la situation "exceptionnelle", la préfecture rappelle qu'à l'heure actuelle : 87 communes sur les 153 que compte le département sont en "crise sécheresse", le niveau de gravité le plus élevé, 23 en "alerte renforcé", 42 en "alerte" et une en "vigilance". Elle annonce également que 11 communes "connaissent des tensions sur leur approvisionnement en eau potable. Aucune rupture n’est pour le moment intervenue grâce à la solidarité et l’organisation mise en place par les services de l’État, l’agence régionale de santé et les collectivités."

L'état de la sécheresse dans le Var. - Préfecture du Var

De nouvelles mesures prises dont la fermeture des douches de plage

En plus des restrictions déjà en vigueur, la préfecture du Var annonce dans son communiqué avoir pris de nouvelles mesures, applicables dès maintenant :

Fermeture des douches de plages

Fermeture des canaux d’irrigation sans gestionnaire

Passage de recommandation à interdiction d’arrosage de 9h à 19h pour les usages agricoles provenant de la ressource du canal de Provence

Contrôle des débits réservés

Concernant la fermeture des douches de plage, plusieurs communes ont déjà pris cette décision depuis plusieurs semaines. Le préfet précise qu'un "courrier sera également adressé aux maires pour leur rappeler l’intérêt de reprendre sous formes d’arrêtés municipaux les arrêtés préfectoraux afin de permettre l’intervention des Polices municipales."

70 contrôles effectués depuis début juillet

Enfin, la préfecture prévient que des contrôles auront lieux. Depuis début juillet, 70 contrôles ont été effectués dont la moitié se sont révélés non conformes. Les personnes ne respectant pas les restrictions d’usage de l’eau s’exposent à des amendes de 5ème classe, pouvant aller jusqu’à 1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour un professionnel.